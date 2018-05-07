Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Doğan Medya'nın Demirören'e satışına onay

Rekabet Kurumu, Doğan Medya'nın, Demirören Grubu'na satışına onay verdi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 23:09
Doğan Medya'nın Demirören'e satışına onay

Doğan Holding'in medya sektöründe faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarının Demirören Grubu'na satışına Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı. İki grup Doğan Medya'nın 916 milyon dolar bedelle satışı için anlaşma sağlamıştı.

HANGİ ŞİRKET NE KADARA SATILDI?

Anlaşma kapsamında satışı gerçekleşen markalar ve satış tutarları şöyle:

-Doğan Gazetecilik 132 milyon dolara,

-Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık 155 milyon dolara,

-Doğan TV Holding 599 milyon 674 bin dolara,

-Doğan Haber Ajansı 5 milyon dolara,

-Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri 7 milyon dolara,

-Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. 12 milyon 751 bin dolara,

-Doğan Media International GmbH 4 milyon 42 bin dolara,

-Mozaik İletişim Hizmetleri 532 bin dolara el değiştirdi.

DEMİRÖREN 7 YILDIR MEDYA SEKTÖRÜNDE

Milangaz ve Likidgaz markalarıyla kamuoyunda bilinen Demirören Grubu'nun iş dünyasındaki varlığı 1956 yılında kurulan Oto Kolaylık şirketiyle başladı.

1972 yılında Milangaz'la enerji sektörüne adım atan grup 1996'da Dem-Al adlı Türkiye'nin ilk otoğaz firmasını bünyesine kattı. Holding özellikle LPG sektöründe çok sayıda şirketin (Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz) sahibi konumunda. 

Demirören Grubu, 2011 yılında Milliyet ve Vatan gazetelerini yine Doğan Grubu'ndan satın alarak medya sektörüne girdi. 

Grup son alarak Türkiye'de faaliyet gösteren Fransız Total'in Türkiye birimini Nisan 2016'da bünyesine katarak akaryakıt dağıtım sektöründe de önemli aktörlerden biri oldu. 

Grubun faaliyet gösterdiği sektörler arasında enerji, turizm, medya, sanayi, eğitim, inşaat ön plana çıkıyor.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 23:09
  1. doğan medya
  2. demirören

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye'de savaş helikopteri düştü!
    1. Suriye'de savaş helikopteri düştü!
    2. Terör sevici Fatih Portakal yine şov..
    3. Muhteşem ikili: Sarımsak ve bal..
    4. Çocuklarda ağrıyı ilaçsız da tedavi..
    5. Buzdolabında yeşilliklerin tazeliği..
    6. Salata yapımı için için öneriler
    7. KKTC: Karşılıklı suçlama oyununa..
    8. Polis aracı maketinden kaçtılar,..
    9. Meral Akşener, Muharrem İnce ile..
    10. Erol Bulut: İki puanımızı çaldılar
    11. Ribery bir yıl daha Bayern Münih'te
    12. Warriors ve Rockets konferans finaline..
    13. Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi..
    14. Putin'in başbakan adayı yine Medvedev..
    15. Mehteran takımının taşındığı minibüs..
    16. Doğan Medya'nın Demirören'e satışına..
    17. İstanbul'da vapur seferleri normale..
    18. Kayseri'de borç-alacak kavgası: 1 ölü
    19. Cumhur ittifakı tabelaya yansıdı
    20. Türkiye Kupası'nda final maçının..
    Kuveyt Türk
    Erdoğan düşmanı Fransız Profesör: Erdoğan 10 kat artırdı!
    Erdoğan düşmanı Fransız Profesör: Erdoğan 10 kat artırdı!
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Karamollaoğlu'na destek mi veriyor? Şevki Yılmaz'dan flaş cevap!
    Karamollaoğlu'na destek mi veriyor? Şevki Yılmaz'dan flaş cevap!
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Son seçim anketi açıklandı
    Son seçim anketi açıklandı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...