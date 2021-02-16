Doğan Cüceloğlu’nun ölüm sebebi belli oldu mu? Emniyet’ten açıklama geldi!

Bugün ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun ölüm haberi sevenlerini ve okurlarını derinden üzdü. Öte yandan Doğan Cüceloğlu’nun evde cansız bedeninin bulunması farklı şüphelere neden oldu. Peki Doğan Cüceloğlu neden vefat etti? İşte Doğan Cüceloğlu’nun ölüm sebebi...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden tarafından yapılan açıklamada "Doğan Cüceloğlu kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 06.02.2021 tarihi saat 14.00 sıralarında Beşiktaş ilçesi Akatlar Mahallesi'nde, meydana gelen olayda; Mehmet Doğan CÜCELOĞLU isimli şahsın yaşamını yitirdiği bilgisinin edinilmesi üzerine; müteveffanın evinde yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, müteveffa şahsın evini haftada 2 defa temizlemeye giden M.Ç isimli şahısla yapılan görüşmede, evin kapısına geldikten sonra 2 defa zile bastığı, kapıyı açan kimse olmadığı, evin içine girdiğinde müteveffa şahsı hareketsiz olarak yerde yatar vaziyette gördüğünü ve daha sonra yetkililere haber verdiğini beyan etmiş, müteveffanın kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.