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Spor Doğan Alemdar, Rennes ile anlaştı
Spor

Doğan Alemdar, Rennes ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, Fransa'nın Rennes takımına transfer oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 17:27:00 -
Doğan Alemdar, Rennes ile anlaştı

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, kaleci Doğan Alemdar için Fransa'nın Rennes takımı ile anlaşmaya vardı.

Doğan Alemdar'ın Rennes'e transferi için görüşmeleri yürüten menajer Serdar Dağlı, sarı-kırmızılı kulübe müjdeli haberi verdi.

Kayserispor, kaleci Doğan Alemdar'ın transferi için yaklaşık 3,5 Milyon Avro'ya anlaşmaya vardı.

Rennes takımının, Doğan ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Doğan bugün noter kanalıyla resmi sözleşmeye imzayı atacak.

Fransa'ya gitmek için işlemlerine başlanılan Doğan, vize işleminin bitmesi neticesinde yeni takımına katılacak.

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