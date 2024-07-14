Doğalgazın günlük üretimi: 45 bin varil doğalgaz rezervine ulaşıldı! Türkiye doğalgaz rezervi ile ilgili açıklama yaptı

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak politikasına devam ederken, bu konudaki kazanımları da her geçen gün artmaya devam ediyor.

Karadeniz'de bulunan tarihi doğalgaz rezervinden sonra petrol için harekete geçen yetkililer, terörden temizlenen Gabar'da da rezerv tespiti yaptı.

2023 yılında bulunan rezervin çıkarılmasına kısa sürede başlanırken, bu alanda kapasite her geçen gün artırılıyor.

Enerji politikalarına ilişkin konuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Trabzon’da valilik, büyükşehir belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

TTSO'da 'Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılan Bakan Bayraktar, bakanlığın enerji politikalarına ilişkin konuştu.

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"Gabar'da petrol üretimi 45 bin varile yükseldi"

"Türkiye petrolleri, bugün sadece Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü, 45 bin varil günlük üretime çıkarmış durumda" diyen Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Petrol tarafında 2016 yılında yine bu strateji değişikliğini yaptığımız yılda günde 35 bin varil üreten, Türkiye petrolleri, bugün sadece Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü, 45 bin varil günlük üretime çıkarmış durumda. 2021 yılında yaptığımız bu keşif yine Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin karalardaki en büyük keşfidir. Şu anda 41 kuyudan 45 bin varil üretiyoruz. Hedefimiz inşallah en kısa zamanda, bunu yılsonu olarak, hedef olarak arkadaşlarımıza verdik. Hedefimiz 95 kuyuda, 100 bin varil üretime çıkabilmek.

"Daha çok Gabar'ı keşfetmemiz lazım"

Mersin’de nükleer santral projesinin sürdüğünü aktaran Bayraktar şunları söyledi:

Ülkemiz çok büyük, ülkemizin ihtiyaçları artarak devam ediyor. Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacı 1 milyon varil. Biz daha çok Gabar’ı keşfetmemiz lazım. Mutlaka Türkiye'nin Libya'da, Irak'ta, Somali'de Kafkasya coğrafyasında farklı petrol sahalarında iş birlikleriyle ortaklıklarıyla, doğalgaz ve petrolde farklı alternatifleri de geliştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla petrolü doğalgazı üreten, üretimi artan yerli ve yenilenebilir kaynaklarını azami derecede ekonomisine katan bir ülke olarak, böyle bir ve enerjini verimi kullanan bir ülke olarak Türkiye'nin önünde bir de 70 yıllık bir rüyayı gerçeğe dönüştürmek var. Türkiye'nin 1950’lerden beri yapmak istediği nükleer enerjiden elektrik üretimiyle alakalı da şu anda devam eden nükleer santral projemiz, Mersin'de, bu santrali de inşallah en kısa zamanda önümüzdeki aylarda devreye almak suretiyle inşallah Türkiye'nin bu 70 yıllık rüyasında gerçeğe dönüştüreceğiz.

"Çalışmaların meyvelerini yavaş yavaş almaya başladık"

Bugün 2,4 milyon haneye yetecek kadar doğalgazın Sakarya'da üretildiğini kaydeden Bakan Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

Karalarda Türkiye'nin gitmediği, daha önce aranmamış coğrafyaları aramak doğrultusunda bir dönem adı terörle anılan Şırnak, Gabar, Hakkari, Van buralarda biz petrol araması yapmaya başladık. Ve hamdolsun bu 2016’daki strateji değişikliğinden sonra bütün bu çalışmaların, meyvelerini yavaş yavaş almaya başladık. 2020 yılında hepimizin malumu Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize bir müjde olarak açıkladığı Sakarya Gaz sahasındaki doğal gaz keşfi, Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfidir. 2020 yılı için dünyada denizlerde yapılan en büyük doğalgaz keşfidir. Biz orada şu anda 710 milyar metreküplük bir rezerv keşfiyle, yine dünyada rekor sayılabilecek bir süre içerisinde oradan doğalgazı üretmeye başladık. Bugün 2,4 milyon haneye yetecek kadar doğalgazı, kendi gazımız olarak Sakarya'da üretiyoruz. Yaklaşık günlük 5,5 milyon metreküplük bir üretimle gidiyoruz. Ama inşallah önümüzdeki aylarda bunu ilk etapta 10 milyon metreküpe, yani 5 milyon abonenin 5 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak şekle getireceğiz.