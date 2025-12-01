Doğalgazda hedef günlük 20 milyon metreküp

Derin deniz projeleri için özel olarak tasarlanmış en gelişmiş makaralı döşeme gemilerinden biri olan Seven Vega isimli gemi Fatih Sarayburnu'na demirledi. Sakarya'daki Faz 2 kapsamında deniz altına yerleştirilecek boru hatlarının kurulumunu gerçekleştirecek olan Seven Vega havadan görüntülendi.

Derin deniz projeleri için özel olarak tasarlanmış en gelişmiş makaralı döşeme gemilerinden biri olan Seven Vega isimli gemi Fatih Sarayburnu'na demirledi. 143 metre uzunluğundaki, 3 bin metreye kadar su derinliklerinde kurulum yapabilecek kapasiteye sahip olan Seven Vega'nın Sakarya gaz sahasımFaz 2 kapsamında deniz altına yerleştirilecek boru hatlarının kurulumunu gerçekleştireceği öğrenildi. Kurulacak boru hattının Faz 2 kuyularından gelecek olan gazı, Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne ulaştıracağı ifade edildi. Ayrıştırılan doğal gazın ise karaya taşınacak hatta iletileceği ifade edildi. Yılın başında tamamlanacak boru hattının 2026 yılı ortası itibariyle sahaya sabitlenecek olan Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne bağlanacağı kaydedildi. Bu bağlantıyla günlük 10 milyon metreküp üretim gerçekleştirileceği, böylece sahadaki toplam üretim kapasitesinin günlük 20 milyon metreküpü bulacağı belirtildi.