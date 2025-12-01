  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Fidan'dan İslam dünyasına uyarı: İç ihtilaflar zamanı boşa harcatıyor

Rusya'dan 'KAIROS' ve 'VIRAT' Mesajı: Saldırıları terör eylemi olarak kınadılar

KIZILELMA'nın füzesi dünya basınında: Türkiye yeni bir çağ başlattı

Geçen hafta can almıştı! Bağırsak patlatan eşek şakası...

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, Hakan Fidan’ın İran ziyaretini böyle paylaştı: Evinize hoş geldiniz

Önce il binasından yaka paça atıldı şimdi de parti meclisinden: Her şey çok güzel olacaktı ama her şey çok kısa sürdü

Fabrikasında 7 işçi yanarak can vermişti, cezaevinde öldü

Beşiktaş, zorlu deplasmanda hata yapmadı

Fenerbahçe Coca Cola ile olan anlaşmasını ısrarla sürdürüyor! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray geri çekti...

Kızılelma’nın dünyada bir ilki başarması siyaseti de hareketlendirdi: Bu gurur 86 milyonun
Ekonomi Doğalgazda hedef günlük 20 milyon metreküp
Ekonomi

Doğalgazda hedef günlük 20 milyon metreküp

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

143 metre uzunluğundaki, 3 bin metreye kadar su derinliklerinde kurulum yapabilecek kapasiteye sahip olan Seven Vega'nın Sakarya gaz sahası Faz 2 kapsamında deniz altına yerleştirilecek boru hatlarının kurulumunu gerçekleştireceği öğrenildi. Bu bağlantıyla günlük 10 milyon metreküp üretim gerçekleştirileceği, böylece sahadaki toplam üretim kapasitesinin günlük 20 milyon metreküpü bulacağı belirtildi.

Derin deniz projeleri için özel olarak tasarlanmış en gelişmiş makaralı döşeme gemilerinden biri olan Seven Vega isimli gemi Fatih Sarayburnu'na demirledi. Sakarya'daki Faz 2 kapsamında deniz altına yerleştirilecek boru hatlarının kurulumunu gerçekleştirecek olan Seven Vega havadan görüntülendi.

Derin deniz projeleri için özel olarak tasarlanmış en gelişmiş makaralı döşeme gemilerinden biri olan Seven Vega isimli gemi Fatih Sarayburnu'na demirledi. 143 metre uzunluğundaki, 3 bin metreye kadar su derinliklerinde kurulum yapabilecek kapasiteye sahip olan Seven Vega'nın Sakarya gaz sahasımFaz 2 kapsamında deniz altına yerleştirilecek boru hatlarının kurulumunu gerçekleştireceği öğrenildi. Kurulacak boru hattının Faz 2 kuyularından gelecek olan gazı, Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne ulaştıracağı ifade edildi. Ayrıştırılan doğal gazın ise karaya taşınacak hatta iletileceği ifade edildi. Yılın başında tamamlanacak boru hattının 2026 yılı ortası itibariyle sahaya sabitlenecek olan Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne bağlanacağı kaydedildi. Bu bağlantıyla günlük 10 milyon metreküp üretim gerçekleştirileceği, böylece sahadaki toplam üretim kapasitesinin günlük 20 milyon metreküpü bulacağı belirtildi.

Doğalgaz sayaçlarında son uyarı: 31 Aralık 2025’e kadar değiştirmeyenlere ceza!
Doğalgaz sayaçlarında son uyarı: 31 Aralık 2025’e kadar değiştirmeyenlere ceza!

Ekonomi

Doğalgaz sayaçlarında son uyarı: 31 Aralık 2025’e kadar değiştirmeyenlere ceza!

Enerjide tarihi hamle: Türkiye, ezber bozan yöntemle kaya petrolü arayacak
Enerjide tarihi hamle: Türkiye, ezber bozan yöntemle kaya petrolü arayacak

Ekonomi

Enerjide tarihi hamle: Türkiye, ezber bozan yöntemle kaya petrolü arayacak

Enerjide Devrim Başladı: Kaybı Sıfırlayan Akıllı Sistemler Türkiye’de!
Enerjide Devrim Başladı: Kaybı Sıfırlayan Akıllı Sistemler Türkiye’de!

Ekonomi

Enerjide Devrim Başladı: Kaybı Sıfırlayan Akıllı Sistemler Türkiye’de!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23