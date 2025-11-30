Olay nasıl gerçekleşti? Çayeli kaymakamın eşi silahla yaralandı
Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval’ın eşi, evde silah temizliği sırasında ateş alan tabancayla yaralandı.
Rize’nin Çayeli ilçesinde Kaymakam Sertaç Kırçuval’ın eşi Nesibe Kırçuval, evde silah temizliği yapıldığı sırada tabancanın kazara ateş alması sonucu karın bölgesinden yaralandı.
Karın boşluğundan yaralandı
Alınan bilgiye göre, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval'ın eşi Nesibe Kırçuval'ın (33) evde silah temizliği yapıldığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandığı kaydedildi. Karın boşluğundan yaralandığı öğrenilen Nesibe Kırçuval, kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kırçuval'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.