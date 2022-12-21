Doğalgazda büyük müjde geldi! “Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta...” deyip açıkladı

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in, Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz için hedeflenen 10 kuyudan 9’unda işlemin tamamlandığını belirttiğine dikkat çeken Didem Özel Tümer, son kuyunun büyük ihtimalle önümüzdeki hafta tamamlanmış olacağına vurgu yaptı. Tümer, Milliyet gazetesindeki "Karadeniz gazı için geri sayım" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz için hedeflenen 10 kuyudan 9’unda işlemin tamamlandığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın işleneceği Zonguldak’ın Filyos bölgesinde 2022 yılının değerlendirmesini yaptı.

2022 yılında elektrikteki kurulu gücü 103 bin megavata çıkardıklarını belirten Dönmez, “Yenilenebilir enerji açısından baktığımızda da Avrupa’da 5., dünyada 12. sıradayız. Bu yıl işletmeye alınan elektrik üretim tesislerinin yüzde 94’ü yenilenebilir enerji kaynaklarında oluşuyor” diye konuştu.

Son kuyu haftaya...

Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz için karadaki işleme tesisinin ilerleme oranının yüzde 80-85 seviyesinde olduğunu anlatan Dönmez, “Denizde boru hattı serim işleri tamamlandı. İlk fazda 10 kuyu hedeflemiştik, 9’unun işlemi bitti. Onuncu da belki önümüzdeki hafta tamamlanmış olacak. Bir aksaklık çıkmadığı takdirde martta, Cumhuriyetimizin 100. yılında bu gazı sisteme vermeyi planlıyoruz. İlk etapta da 10 milyon metreküplük, yıllık 3.5 milyar metreküplük doğal gaz üretimine denk geliyor. 2026-2027’ye kadar da maksimum üretim seviyesine çıkartacağız. Ülkemizin ihtiyacının yüzde 25 - 30’luk kısmını buradan karşılayacağız. Hanelerdeki gazın tamamı Karadeniz’den çıkan gazdan karşılanacak” dedi.

Adana’daki 8 milyon varillik petrol keşfinde günlük bin-bin 200 varillik üretim yapıldığını anlatan Dönmez, “Gabar bölgesinde Şehit Esma Çelik kuyularından günlük 5 bin 350 varillik üretim yakaladık. O sahada sismik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar da ümitliler. Belki yeni o bölgeden keşifler de gelebilir” ifadesini kullandı.

Nükleer santraller

Akkuyu nükleer santralinde ilk üniteyi 2023 yılı sonuna doğru işletmeye almayı hedeflediklerini dile getiren Dönmez, “Artan enerji ihtiyacını sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılama imkanı olmadığı için nükleer santrallere daha fazla yatırım yapmamız gerekecek. Avrupa Birliği Komisyonu nükleer santrallere yeşil etiket verme kararı aldı. Biz de önümüzdeki 10’lu 20’li yıllarda nükleer güç santrallerini ülkemizin çeşitli yerlerinde görmeye başlayacağız” diye konuştu.

TANAP 2’ye katlanacak

Türkiye’nin enerjide ticaret merkezi olabilmesi için fiziki altyapının uyumlaştırıldığını dile getiren Dönmez, “Ciddi güçlü yanlarımız var. Avantajlarımız var. Bu fırsatı iyi değerlendirmek istiyoruz. TANAP’ın kapasitesini artırılması yönünde ortaklar arasında görüş birliği söz konusu. İnşallah iki katına çıkacak. TANAP’ın taşıma kapasitesi 16 milyar metreküpten 32 milyar metreküpe çıkmış olacak” şeklinde konuştu."