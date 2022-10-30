Doğalgaz yardım ödemeleri başladı mı, yardımı devam ediyor mu? Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak 2022? Doğalgaz yardımı nakit mi verilecek?

Sosyal yardım kapsamında yer alan doğalgaz yardımı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine 900 TL ila 2500 TL arasında destek sağlanıyor. Doğalgaz yardımı alanlar olumlu yorumlarda bulunuyorlar. Doğal Gaz Tüketim Desteği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki, Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak 2022? Doğalgaz yardımı nakit mi verilecek? İşte, e-Devlet doğalgaz yardımı başvuru ekranı ve şartları...

DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz destek ödemeleri için tarih verdi. Bakan Yanık açıklamasında, "Bir ısı haritası oluşturduk. Bu haritaya göre 950 - 2 bin 500 lira arasında kademe kademe ödemesi yapıyoruz.

Başvurular 5 Eylül'de başladı. Normal şartlarda ev sahibi olma gibi şartlar vardı. Bu kapsamı geniştettik, kiracılar da yararlanıyor. Kişinin, faturasını PTT'ye götürmesi yeterli. Sayısı belirlendikten sonra ödemeler ekim-kasım gibi yapılacak" ifadelerinde bulundu.

Buna göre; Doğalgaz destek ödemeleri ekim ve kasım aylarında ihtiyaç sahiplerine yapılacak.

DOĞALGAZ DESTEĞİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal Gaz Tüketim Desteği programı kapsamında, yardım başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Başvuruların nasıl yapılacağını merak eden birçok kişiye ise Bakan Yanık'ın açıklamaları yanıt oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda halihazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız." ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Doğal Gaz Tüketim Desteği programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."

DOĞALGAZ DESTEĞİ E-DEVLET BAŞVURU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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