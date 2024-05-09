Doğalgaz ve elektrik faturasında yeni dönem: Kademeli tarife geliyor!

Bir yıl önce başlayan doğalgaz desteğinin sona ermesiyle birlikte 150 TL’lik indirim artık faturalara yansımayacak. Hükümetin ise farklı gelir grupları için farklı doğalgaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalıştığı belirtildi.

25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulamasının 1 Mayıs itibarıyla sonlandırılmasının ardından farklı gelir grupları için farklı doğalgaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Konu hakkında bilgi sahibi üst düzey bir yetkiliye göre hükümet, farklı gelir grupları için farklı doğalgaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalışıyor.

Bloomberg'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bir süredir bu plan üzerinde çalıştığını söyledi.

'GELİR VEYA TÜKETİM ARTTIKÇA TARİFE ARTABİLİR'

Yetkili, hükümetin düşük gelirli haneleri daha düşük faturalarla desteklemeyi amaçladığını ve uygulamanın, gelir veya tüketim arttıkça enerji tarifelerinin kademeli olarak artabileceği anlamına geleceğini söyledi.

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Hükümet geçen yıl kritik seçimler öncesinde desteğini artırmak amacıyla yaklaşık 20 milyon haneye bir yıl süreyle ayda 25 metreküpe kadar doğalgazı ücretsiz vermeyi taahhüt etmişti.

Bu süre 1 Mayıs'ta sona erdi ve Merkez Bankası'nın analizine göre bu durum aylık enflasyona 0,7 puan ekleyebileceği belirtildi.