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Ekonomi Doğalgaz rezervi bulundu! 450 milyar metreküp yeni gaz rezervi keşfedilen ülkeyi örgüte aldılar!
Ekonomi

Doğalgaz rezervi bulundu! 450 milyar metreküp yeni gaz rezervi keşfedilen ülkeyi örgüte aldılar!

2022'de 3 milyar varil petrol ve 450 milyar metreküp gaz rezervi keşfedilen Senegal, Afrika Petrol Üreticileri Örgütüne katıldı. Ülkede gaz ve petrol üretiminin 2023'te başlaması ön görülüyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 08:49:00 - 2022-11-05 09:56:29
Doğalgaz rezervi bulundu! 450 milyar metreküp yeni gaz rezervi keşfedilen ülkeyi örgüte aldılar!

Senegal, Afrika Petrol Üreticileri Örgütünün (APPO) 18'inci üyesi oldu.

APPO'nun 43'üncü Bakanlar Kurulu toplantısı Angola'nın başkenti Luanda'da düzenlendi.

Senegal Petrol ve Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Senegal'in, toplantıda alınan kararla APPO'nun 18'inci üyesi olduğu duyuruldu.

Açıklamada, Senegal'in üyelik sayesinde petrol üreticisi diğer Afrika ülkelerinin deneyimlerinden yararlanacağı belirtildi.

Bu yıl 3 milyar varil petrol ve 450 milyar metreküp gaz rezervi keşfedilen Senegal'de gaz ve petrol üretiminin 2023'te başlaması bekleniyor.

Nijerya'da 1987'de kurulan APPO, kıtadaki petrol üreten ülkeler arasında koordinasyon, iş birliği ve bilgi paylaşımını amaçlıyor.

Nijerya, Cezayir, Libya ve Gabon tarafından temelleri atılan örgütün Senegal dahil 18 üyesi ve 1 gözlemci üyesi (Venezuela) bulunuyor.


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