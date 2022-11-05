Milyonlarca ton manyetit demir cevheri kaynağı tespit edildi! 550 milyon dolarlık karar!

Türkiye'nin en büyük entegre yassı çelik üreticisi Erdemir, grup şirketi Ermaden'in Bingöl-Avnik mevkiinde bulunan demir madeni sahasında yaklaşık 550 milyon dolarlık yatırımla peletleme tesisi kuracak.

Şirket açıklamasına göre, ülkeye ve paydaşlarına değer üretmek için çalışmalarını sürdüren Erdemir, stratejik öneme sahip, demir çelik sektöründe kritik bir ham maddede dışa bağımlılığı ciddi ölçüde azaltacak büyük bir yatırıma imza atıyor.

Erdemir, grup şirketi Ermaden'in Bingöl-Avnik mevkiinde bulunan demir madeni sahasında yaklaşık 550 milyon dolarlık yatırımla peletleme tesisi kuracak. Türkiye'nin milli ve yerli kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen bu yatırım hem kurulum hem de işletim aşamasında istihdama büyük katkı sağlayacak. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında temeli atılacak tesisin 36 ila 42 ay içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Ermaden, bölgede son 2 yıldır gerçekleştirdiği yoğun rezerv arama ve geliştirme çalışmaları neticesinde 250-300 milyon ton civarında manyetit demir cevheri kaynağı tespit etti. Bu kaynağın işlenerek Türkiye ekonomisine kazandırılması için Erdemir, yılda 3 milyon ton zenginleştirme ve pelet üretim kapasiteli peletleme tesisi kurma kararı aldı. Kurulacak tesiste söz konusu demir cevheri rezervi kapsamında 100 milyon tonu aşkın pelet üretimi hedefleniyor.

Erdemir, peletleme tesisi kurarak kendi pelet ihtiyacının çoğunluğunun yurt içi kaynaklardan karşılanmasını sağlayacak.

- "PELETTE DIŞA BAĞIMLILIĞI CİDDİ ANLAMDA AZALTACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, Bingöl'deki yatırımın Türkiye ekonomisi için değer yaratacağını belirterek, "Bu yatırımla hem Erdemir'in en önemli ham madde kalemlerinden pelette dışa bağımlılığı ciddi anlamda azaltacak hem de bölgede istihdama güçlü katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Pelet üretiminde kendine yetebilir rezerv yapısına sahip olmanın hayati önem taşıdığını aktaran Erdem, şunları kaydetti:

"Erdemir, Bingöl'deki demir cevheri maden işletmesinde yapılacak bu stratejik yatırımla geriye entegrasyonda büyük bir adım atarak en önemli ham madde kaleminde dışa bağımlılığı ciddi anlamda azaltacak. Aynı zamanda yıllık üretilecek 3 milyon ton peletin bugünkü fiyatlar ile yıllık 600 milyon dolarlık ithalatı azaltıcı etkisi yanında, Erdemir'e de yıllık 200-250 milyon dolarlık ilave brüt kârlılık kazandıracağını öngörüyoruz.

Hedeflenen 100 milyon tonluk pelet üretim tonajı ile Erdemir'e sağlayacağı katkının yanında ithalatı azaltıcı etkisiyle ülke ekonomisine vereceği fayda, çok önemli değer yaratacaktır. Erdemir'in çelik sektöründeki gücü, birikimi ve Ermaden'in madencilik alanındaki uzmanlığıyla kurulacak tesis, OYAK Grubu şirketlerinden Erdemir'in ihtiyacının büyük kısmının milli ve yerli kaynaklardan karşılanmasını sağlayacak. Bu yatırımın ülkemiz ekonomisine, paydaşlarımıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kurulacak tesis, tüm bölgede önemli ölçüde istihdam yaratıp tesisin inşaat süreçlerinde 2 bini aşkın, faaliyete geçtiğinde de yaklaşık 1.000 kişilik istihdam sağlayarak bölge ekonomisine önemli katkıda bulunacak.

Tesis aynı zamanda son yıllarda çelik sektörünü derinden etkileyen ticaret kotaları, emisyon ticaret sistemleri, emtia krizleri ve tedarik zincirindeki bozulmaların etkisini sağlayacağı yüksek karlılıkla hafifletecek, grubun rekabet gücüne ve sürdürülebilirliğe hizmet edecek.