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Dünya Doğalgaz krizi dünyayı donduracak! İki ülke ortak bildiriyi ilan etti
Dünya

Doğalgaz krizi dünyayı donduracak! İki ülke ortak bildiriyi ilan etti

Rusya ile Ukrayna savaşı sonrası gündeme gelen enerji krizi bazı ülkeleri işbirliği yapmaya zorluyor. Almanya ve Avusturya doğalgaz krizine karşın bir anlaşma imzalayarak ortak bildiri yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 11:20:00 -
Doğalgaz krizi dünyayı donduracak! İki ülke ortak bildiriyi ilan etti

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 140. gününe girdi. Avusturya ve Almanya muhtemel bir doğal gaz krizine karşı iş birliği yapma kararı aldı. Bu konuda ortak bildiriye imza atıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 140. gününe girdi. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa'da yaşanan enerji sorunu nedeniyle Avusturya ve Almanya, olası bir doğal gaz krizini aşmak için iş birliği yapma hususunda ortak bir bildiri imzaladı.

Başkent Viyana'ya resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avusturya Çevre ve Enerji Bakanı Leonore Gewessler ile olası bir doğal gaz darboğazına karşı iki ülke arasında gaz akışını güvence altına almak için ortak bildiriye imza attı.

Habeck, ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Avrupa Birliği (AB) Bakanı Karoline Edtstadler ile de görüştü.

 "Enerjiyi tasarruflu kullanmalıyız"

Zor dönemlerden geçildiğini kaydeden Habeck, her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek "Enerjiyi tasarruflu kullanmalıyız, bunun için de bilinçli kullanmayı yeniden öğrenmek gerekiyor." dedi.

"Doğal gaz tedarikinde birbirimize yardımcı oluyoruz." şeklinde konuşan Habeck, Kuzey Akım 1 doğal gaz hattında yaşanan teknik sorunun giderilmesini beklediklerini ifade etti.

"Avusturya ve Almanya olası bir doğal gaz acil durumunda iş birliği yapma hususunda anlaştı"

İki ülke arasında sağlanan anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Van der Bellen de halihazırda yaşanan sorunların aşılmasında iş birliğinin önemine işaret ederek "Doğal gaz tedarikini güvence altına alabilmek için Avrupa'nın dayanışma içinde olması çok belirleyici. Bu nedenle Avusturya ve Almanya olası bir doğal gaz acil durumunda iş birliği yapma hususunda anlaştı." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasında yapılan anlaşma; doğal gaz depolama tesislerinin kullanımı, doğal gaz arzının çeşitlendirilmesi ve gaz sıkıntısı durumunda dahi borulardan gaz akışının sağlanması için karşılıklı destek olunmasını kapsıyor.

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Yorumlar

Muhammed ensar doğan

Çok mutlu oldum. Böyle ortak anlaşmalarla bitecek Rusyanın krallığı. Putin diktatörlüğü bitecek, diktatörlükler bitecek

Musa

Avrupa hiç bir zaman Anlaşmaya uymaz yakın Tarife korvit döneminde bir birlerinin maskelerine El koydular ilaclar verilmedi Burda Rusya çok haklı Avrupa Amerika kendini büyük burhanda bulacak 1900 krizi hiç kalır yanında. Gaz fiyatları yine zam geliyor%500 oldu Almanya akıl veriyor millete bataniye ısın banyo az yapın kendi suclarını örtüyorlar beceriksizlik böyle birşey olmalı Amerika kuyruguna takılan sonu rezilik olur.
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