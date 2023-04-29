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Ekonomi Akaryakıt fiyatları güncel: Benzine bir büyük indirim daha geldi! İşte 29 Nisan Cumartesi LPG- benzin, mazot fiyatı
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları güncel: Benzine bir büyük indirim daha geldi! İşte 29 Nisan Cumartesi LPG- benzin, mazot fiyatı

Yeniakit Publisher
2023-04-29 09:26:00 - 2023-04-29 09:35:04
Akaryakıt fiyatları güncel: Benzine bir büyük indirim daha geldi! İşte 29 Nisan Cumartesi LPG- benzin, mazot fiyatı

Son dakika: Benzin fiyatı ile motorin fiyatları üzerinde etkili olan brent petrolün düşüşe geçmesi sonrası akaryakıt fiyatları için indirim haberi geldi. Son olarak Ramazan Bayramı’nın ilk günü indirim yapılan benzin litre fiyatı bugün yeniden geriledi. Petroldeki zayıflamanın etkisiyle yurt içinde benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 90 kuruşluk indirim akaryakıt pompa fiyatları tabelasına yansıdı. Brent petroldeki düşüşler akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Geçtiğimiz gün 47 kuruş zamlanan motorin fiyatları içinse şimdilik bir değişim beklenmiyor. Peki benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika haberinin detayları ve 29 Nisan Cumartesi il il güncel akaryakıt pompa fiyatları..

Son dakika haberleri… Akaryakıt fiyatları için Ramazan Bayramı’nın ilk günü indirim yapılmıştı. Ancak Brent petrol fiyatlarının bir ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle flaş bir gelişme yaşandı. Benzin fiyatı için yapılan indirim bugün itibarıyla tabelaya yansıdı. Peki 29 Nisan 2023 Cumartesi benzin-mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin litre fiyatı ile motorin fiyatları…

Araç sahiplerine iyi haber! Benzine bir büyük indirim daha geldi!

SON DAKİKA: BENZİNDE İNDİRİM VAR

Akaryakıt fiyatlarına sonda dakika indirim yaşandı. Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün etkisiyle beraber benzine bu gece yarısından itibaren 90 kuruş indirim geldi.

PETROL BİR AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

ABD’de ekonomik faaliyetlerde azalma olurken ilk çeyrek büyüme, yüzde 2 beklentisine karşın yüzde 1,1’de kaldı. Çin’de de yine ekonomik aktivitede yavaşlama var ve ekonomilerdeki resesyon olasılığı fiyatlardaki baskıyı artırdı. Yaşanan bu gelişmelerle brent petrol bu hafta 77,60 dolara ham petrol de 74 dolara gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Fiyatlardaki gerilemede resesyon endişeleri de etkili oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (29 NİSAN 2023 CUMARTESİ)

İSTANBUL
Benzin: 20.35 TL
Motorin: 19.65 TL
LPG (Otogaz): 10.63 TL

ANKARA
Benzin: 20.71 TL
Motorin: 20.05 TL
LPG (Otogaz): 10.64 TL

İZMİR
Benzin: 20.69 TL
Motorin: 20.13 TL
LPG (Otogaz): 10.39 TL

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