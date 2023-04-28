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Dünya ABD şirketler flaş keşfi dünyaya duyurdular! Dünyadaki tüm altınların bakın ne kadar yer kapladığı hesaplandı
Dünya

ABD şirketler flaş keşfi dünyaya duyurdular! Dünyadaki tüm altınların bakın ne kadar yer kapladığı hesaplandı

Yeniakit Publisher
2023-04-28 20:57:00 - 2023-04-28 21:11:35
ABD şirketler flaş keşfi dünyaya duyurdular! Dünyadaki tüm altınların bakın ne kadar yer kapladığı hesaplandı

"Çıkarılmamış rezervler 17 yılda tükenebilir! Ünlü bilim haberleri yayımlayan basın sitesi ABD'li şirketin paylaştığı verilerine dayandırılan bir analize göre, dünyadaki tüm altınların ne kadar yer kapladığı hesaplandığını aktardı. Altın; göz alıcı sapsarı rengi ve pırıltısı ile göz dolduran altın dünya altın rezervi ne bakın ne kadar yer kaplıyor...

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), dünyada bugüne dek bulunan tüm altınların 23x23 metrelik bir kübe sığabileceğini belirtti.

Kurumun açıkladığı verilere göre bugüne dek dünyada 244 bin ton altın bulundu. Bunlardan 187 bin tonuysa madencilik işlemleriyle çıkarıldı.

Popüler bilim haberleri yayımlayan Birleşik Krallık merkezli IFL Science sitesinin paylaştığı bilgilere göre her yıl 2 bin 756 ila 3 bin 307 ton altın çıkarılıyor.
merkezli Barrick Gold Corporation.

Yaklaşık 7 bin kişinin çalıştığı şirkette yılda 99 bin 223 kilogram altın üretiliyor.

USGS'nin verilerine göre 57 bin tonluk altınsa maden olarak toprak altında duruyor.
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IFL Science, mevcut teknolojilerle 17 yıla yakın bir sürede bu altınların da çıkarılabileceğini yazdı.

indyturk yayınladığı haberde ayrıca Antarktika'da ve okyanusların tabanında da altın madenleri bulunduğu fakat bunların mevcut imkanlarla çıkarılmasının fazla maliyetli olacağı belirtildi.

 

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