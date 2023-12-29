Doğalgaz fiyatları belli oldu!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Ocak 2024'te uygulanacak hane ve sanayi doğalgaz fiyatlarını açıkladı. BOTAŞ tarafından belirlenen tarifeler konut ve sanayide aylık olarak uygulanıyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Ocak 2024 tarifesinde hanelerde ve sanayide kullanılan doğalgazın fiyatında değişime gitmedi.

BOTAŞ tarafından aylık olarak belirlenen tarifeye göre, haneler için doğalgazın fiyatı metreküp başına 4 bin 80 lira seviyesinde kaldı. Elektrik santralleri ve sanayi grubu için gaz fiyatı da böylece Ekim ayında yapılan yüzde 20 zammın ardından art arda üçüncü ayda da sabit kalmış oldu. Hane fiyatları ise Eylül 2022'den bu yana değişmedi.

ÖNCEKİ YIL REKOR KIRMIŞTI

Bloomberg'de yer alan habere göre bir önceki yıl rekor kıran fiyat artışlarının ardından küresel enerji darboğazının hafiflemesiyle fiyatlar bu yıl haneler için sabit kaldı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

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Elektrik santralleri için yüzde 42, ağır sanayi için yüzde 45 geriledi. Küçük sanayi için ise yüzde 20 arttı. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.