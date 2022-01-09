Doğalgaz desteği ne zaman verilecek? Doğal gaz desteği ne zaman hesaplara yatar?
Doğalgaz desteği başvuruları nasıl yapılacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından açıkladığı doğalgaz desteğine ilişkin ayrıntıların açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, doğalgaz desteğini kim alabilir? Doğalgaz desteği bu ay başlayacak mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı doğalgaz desteğine ilişkin ayrıntıların belli olup olmadığı araştırılıyor. Peki, doğalgaz desteğini kimler alabilir?
Doğalgaz desteği ne zaman verilecek? Doğal gaz desteği ne zaman hesaplara yatar?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteği konusunda açıklamalarda bulundu. Yanık, “Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlara katkısı açısından doğal gaz desteğinde çalışıyoruz inşallah” dedi.