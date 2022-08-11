2022 yılı itibariyle ihtiyaç sahibi ailelere doğalgaz desteği verildi. Kış mevsimi öncesinde doğalgaz desteğinin sürüp sürmeyeceğine ilişkin araştırmalar başladı. Konu hakkında yeni bir açıklama geldi. Peki, doğalgaz desteği ne zaman başlayacak?

Doğalgaz desteği devam edecek mi? Kimlere doğalgaz desteği verilecek 2023

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği programı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, “Doğal Gaz Tüketim Desteği programımızla yine 4 milyon hanemizi 3 milyar TL bütçe ile desteklemeyi hedefliyoruz. Zorlu geçen kış şartlarından vatandaşlarımızı bölgenin iklim şartlarına göre azami derecede korumayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Doğalgaz desteği başvuruları e-Devlet üzerinden alınmıştı. Süreçle ilgili başvuru şartları, başvuru takvimi gibi detaylar paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Doğalgaz desteği başvuru şartları:

2023 doğalgaz desteği başvuru şartları açıklanmadı. 2022 yılında yayımlanan şartlar şöyleydi:

Yardım için öncelikli kriterin hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması isteniyor. Ayrıca başvuru yapacak olan kişilerin üzerine kayıtlı mülk bulunup bulunmadığına bakılacak. Doğalgaz yardımı verilebilmesi için hanenin yaşadığı bölgede doğalgaz altyapısı olup olmadığı da önemli. Doğalgaz desteği 450 lira ile 1150 lira arasında değişecek. Kişilere ödenecek olan rakam ise ısı haritasına göre belirlenecek. Yani Erzurum'da yaşayan bir kişiyle Antalya'da yaşayan kişiye aynı tutarlar ödenmeyecek. Tutar bulunan ilin ilçenin meteorolojik durumuyla belirlenecek.

Doğalgaz desteği ödemeleri mart ve eylül aylarında yılda iki kez yapılacak.