  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman? Doğalgaz desteği kimlere verilecek başvuru şartları
Ekonomi

Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman? Doğalgaz desteği kimlere verilecek başvuru şartları

Doğalgaz desteği başvurusu | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılın ilk kabine toplantısında milyonlara doğalgaz desteği müjdesi verdi. Peki, doğalgaz desteği kime ne zaman verilecek? Doğalgaz desteği başvuru şartları neler?

Yeniakit Publisher
2022-01-09 17:46:00 -
Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman? Doğalgaz desteği kimlere verilecek başvuru şartları

2022 yılının ilk kabine toplantısı 3 Ocak Pazartesi günü yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımları artık doğalgaz faturası olarak da verilebilecek” dedi. Peki, kimler doğalgaz desteği alabilir?

Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman? Doğalgaz desteği kimlere verilecek başvuru şartları

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteği konusunda açıklamalarda bulundu. Yanık, “Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlara katkısı açısından doğal gaz desteğinde çalışıyoruz inşallah” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay