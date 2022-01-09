2022 yılının ilk kabine toplantısı 3 Ocak Pazartesi günü yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımları artık doğalgaz faturası olarak da verilebilecek” dedi. Peki, kimler doğalgaz desteği alabilir?

Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman? Doğalgaz desteği kimlere verilecek başvuru şartları

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteği konusunda açıklamalarda bulundu. Yanık, “Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlara katkısı açısından doğal gaz desteğinde çalışıyoruz inşallah” dedi.