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Doğal yağlarla yaşlanmaya dur deyin!

Hepimiz zaman geçtikçe yaşlanıyoruz. Cildimizin sarkmasını beklemeden harekete geçmeli ve yaşlanmamak için bir yol bulmalıyız.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:48
Doğal yağlarla yaşlanmaya dur deyin!

Yaşlanmak hepimizin başına sonunda gelecek olan bir olgudur. Bunu seyretmek yerine, önlem almak isteyenlerdenseniz bu tarif tam da size göre. 

Cildinizi sıkılaştıracak, kolajen ve hyaluronik asit etkisiyle derinizi canlandıracak yağları bir araya getirdim. Bu sayede cildinizin yaşlanmasına dur diyebileceksiniz. 

Yaşlanma karşıtı yağ karışımı

  • 1 tatlı kaşığı argan yağı
  • 1 tatlı kaşığı nar çekirdeği yağı
  • 1 tatlı kaşığı buğday özü yağı
  • 1,5 tatlı kaşığı aloe vera yağı
  • 1 tatlı kaşığı üzüm çekirdeği yağı
  • 1 çay kaşığı susam yağı

1 ay uygulamanın sonunda etkilerini gözle göreceksiniz. Bunun dışında doğal beslenmeye de önem vermelisiniz. Bol su içmek ve çiğ sebze meyve tüketmek yaşlanmayı geciktirmek için bir destektir.

40 yaş üstü kişiler günde 2 kere bolca masaj yaparak uygulayabilir. 25 yaş üstü kişilerse akşam yatmadan önce masaj yaparak uygulamaları daha verimli olacaktır.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:48
  1. yaşlanma karşıtı kür
  2. yaşlanma geçiktirici kür
  3. yaşlanmayı durdurma
  4. doğal yağlarla yaşlanma durdurma

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