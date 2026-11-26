Güney Kore’de bir Kara Havacılık birliğini ABD, lağvettiğini doğruladı
ABD Kore Kuvvetleri (USFK), Güney Kore’deki bir Kara Havacılık birliğinin lağvedildiğini doğruladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Kore Kuvvetleri (USFK), Güney Kore’deki bir Kara Havacılık birliğinin lağvedildiğini doğruladı.
ABD Kore Kuvvetleri (USFK), 26 Kasım Perşembe günü yaptığı açıklamayla Güney Kore’deki bir Kara Havacılık birliğinin lağvedildiğini doğruladı. Bu adımın ABD’nin askeri kuvvet duruşunu veya Asyalı müttefikinin savunmasına olan bağlılığını değiştirmediği de belirtildi. Ancak filonun tam olarak ne zaman lağvedildiği açıklanmadı.
Yonhap tarafından yapılan habere göre Seul’ün yaklaşık 60 kilometre güneyindeki Pyeongtaek’te bulunan kilit ABD üssü Camp Humphreys’teki kara havacılık filosunun lağvedilmesi, ABD’nin, bölgedeki tehditlere karşı koymak amacıyla birlik konuşlanmasında değişikliğe gidebileceğine dair süregelen spekülasyonların ortasında gerçekleşti.
USFK, Yonhap’ın sorusuna verdiği yanıtta, “5-17 Filosu’nun lağvedilmesi, ABD Ordusu’nun kabiliyetleri modernize etmek ve birlik oluşumlarını gelecekteki harekat gereksinimlerine göre en uygun hale getirmek amacıyla yürüttüğü daha geniş kapsamlı kuvvet yapısı ve havacılık dönüşümü çabalarının bir parçasıdır.” ifadelerini kullandı. Ayrı bir açıklamada konuşan USFK yetkilisi ise askeri düzenlemelerin, “genel hazırlık durumunu, kabiliyeti ve kuvvet duruşunu güçlendirecek” devam eden modernizasyon çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.
Haberin başında belirttiğimiz gibi USFK, filonun tam olarak ne zaman lağvedildiğini belirtmedi. Ocak ayında ABD Kongre Araştırma Servisi tarafından yayımlanan bir raporda birliğin 15 Aralık’ta faaliyetlerini durdurduğu ifade edilmiş, ancak Pentagon daha sonra birliğin akıbeti hakkında henüz bir karar verilmediğini açıklamıştı. Güney Kore Savunma Bakanlığı ise birliğin lağvedilmesini ABD Ordusu’nun dönüşüm girişiminin bir parçası olarak gördüğünü bildirdi. Bakanlık açıklamasında, “Güney Kore ve ABD, USFK kuvvet operasyonlarına ilişkin yakın istişare ve koordinasyon yoluyla kararlı bir birleşik savunma duruşunu sürdürmeye devam edecektir.” denildi. İlgili filonun yüzlerce personelin yanı sıra AH-64E Apache helikopterleri ve RQ-7B Shadow insansız hava araçları da dahil olmak üzere havacılık ve keşif unsurlarına sahip olduğu biliniyor. Lağvetme kararının birliğin personel ve teçhizatının geri çekilmesi anlamına mı geldiği, yoksa yerine başka bir birliğin mi getirileceği henüz netlik kazanmadı. Kaynak: defenceturk
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