Haberin başında belirttiğimiz gibi USFK, filonun tam olarak ne zaman lağvedildiğini belirtmedi. Ocak ayında ABD Kongre Araştırma Servisi tarafından yayımlanan bir raporda birliğin 15 Aralık’ta faaliyetlerini durdurduğu ifade edilmiş, ancak Pentagon daha sonra birliğin akıbeti hakkında henüz bir karar verilmediğini açıklamıştı. Güney Kore Savunma Bakanlığı ise birliğin lağvedilmesini ABD Ordusu’nun dönüşüm girişiminin bir parçası olarak gördüğünü bildirdi. Bakanlık açıklamasında, “Güney Kore ve ABD, USFK kuvvet operasyonlarına ilişkin yakın istişare ve koordinasyon yoluyla kararlı bir birleşik savunma duruşunu sürdürmeye devam edecektir.” denildi. İlgili filonun yüzlerce personelin yanı sıra AH-64E Apache helikopterleri ve RQ-7B Shadow insansız hava araçları da dahil olmak üzere havacılık ve keşif unsurlarına sahip olduğu biliniyor. Lağvetme kararının birliğin personel ve teçhizatının geri çekilmesi anlamına mı geldiği, yoksa yerine başka bir birliğin mi getirileceği henüz netlik kazanmadı. Kaynak: defenceturk