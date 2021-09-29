‘Doğal Miras Alanı’ adayı o gölde 3 yeni su arıtma tesisi kurulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK), beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyuyla "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nde 3 atık su arıtma tesisinin projesine imza atacak.

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme gereğince "doğal miras" niteliklerine uygun ve UNESCO Doğal Miras Alanı adayı olan Salda Gölü'nün korunması için biri ileri biyolojik arıtma olmak üzere toplam 3 atık su arıtma tesisi projelendirildi.

Salda Gölü'nün su kalitesini artırmak amacıyla 12 milyona mal olacak ve yapım işi ihale aşamasında bulunan 650 metreküp/gün kapasiteli Yeşilova İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi yapılacak. Sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılan 7 milyon maliyetindeki 200 metreküp/gün kapasiteli Salda Köyü Paket Atık Su Arıtma ve 200 metreküp/gün kapasiteli Doğanbaba Köyü Paket Atık Su Arıtma tesislerinin inşaat çalışmalarına başlanacak.

İLBANK, toplam 19 milyona mal olacak 3 atık su arıtma tesisinde, deşarj standartları çerçevesinde dünyada yaygın faydalanılan ileri biyolojik sistemleri kullanacak. Tesisler vasıtasıyla atık sular, arıtılarak ihtiyaç halinde tarımsal sulamada kullanılabilecek ve yeniden doğaya kazandırılacak.