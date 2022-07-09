Doğal malzemelerle hazırlanan nemlendirici krem tarifleri

Nemlendirici krem tariflerinden cilt tipinize göre uygun olan krem tarifini evde hazırlayarak cildinize uygulayabilirsiniz.

Nemlendirici Krem Yapımı

2 yemek kaşığı lanolin

Yarım yemek kaşığı bal

Yarım yemek kaşığı gliserin

1 damla parfüm

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı su (saf)

Hazırlanışı ve Uygulanışı: Bir kap içine su hariç bütün malzemeler dökülür. Ocağa alınan kap içinde malzemeler karıştırılarak eritilir. Başka bir kap içinde su ılık hale getirilmek üzere ısıtılır. Diğer malzemelerin üzerine eklenir ve karıştırılır. Malzemeler krem kıvamını alana dek karıştırılır. Cam bir şişeye alındıktan sonra buzdolabında saklanır. İhtiyaç duyulduğunda karma cilde sürülür. Kremin buzdolabında saklanması gerekmektedir.

Karma Ciltler İçin Nemlendirici Krem Tarifi

Badem yağı ( 1 yemek kaşığı )

Nane ( 4 yemek kaşığı )

Zeytinyağı ( 2 yemek kaşığı )

Beyaz balmumu ( yarım tatlı kaşığı )

Susam yağı ( 3 yemek kaşığı )

Hazırlanışı: Malzemelerin hepsini cam bir kaseye ekleyerek benmari usulü ocakta ısıtın. Isınan karışımı kenarı alın ve soğuyana kadar karıştırın ardından 2 saat demlenmesini bekleyin. Daha sonra cildinize nemlendirici olarak sabah akşam uygulayabilirsiniz.

Karma Ciltler için Ballı Nemlendirici Tarifi

1 adet yumurta akı

2 çay kaşığı bal

2 damla badem yağı

Hazırlanışı ve Uygulanışı: Yumurtanın akını bir kap içinde çırptıktan sonra içine balı ardından da badem yağını ekleyin. Malzemeleri krem kıvamını alana kadar karıştırın. Cam şişe içine koymanız gereken karışımı buzdolabında muhafaza edin. İhtiyacınız oldukça cildinize sürün. Bu karışım 15 gün süreyle kullanılabilir.

Kuru Ciltler için Nemlendirici Krem Yapımı

4 yemek kaşığı nane

1 yemek kaşığı badem yağı

Yarım tatlı kaşığı balmumu (beyaz)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı susam yağı

Hazırlanışı ve Uygulanışı: Bitkisel yağlar ve balmumu benmari yöntemiyle eritildikten sonra içine nane losyonu eklenir. Ardından tekrar ısıtılır. Ocaktan alındıktan sonra soğuyana kadar karıştırılır. Cam şişe içine konularak saklanır. Gerektiğinde cildinize sürebilirsiniz.

Cildin aşırı yağlanmaması ve kurumaması için, karma ciltlere özel nemlendirici ve temizleyicileri uygulamanız gerekmektedir. Krem seçme konusunda zorluk çekiyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz karma ciltler için nemlendirici krem yapımı tarifini cildiniz için kullanabilirsiniz.