Doğal gaz tesisatçısı buzağı ölümlerinin önüne geçecek platform geliştirdi

AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Amasya'nın Suluova ilçesinde 30 yaşındaki Ferhat Serçe, KOSGEB'den aldığı destekle yeni doğan buzağı ölümlerinin önüne geçmek için geliştirdiği platformun seri üretimine başlamaya hazırlanıyor.

Doğal gaz tesisatçılığı işiyle uğraşan Serçe, köpek beslediği zamanlarda, köpeklerin doğumuna müdahalede geç kaldığı için yavruların ölümüne şahit oldu.

Yavru köpek ölümlerinin önüne geçebilmek için "Doğum alarm sitemi" adını verdiği bir sistem geliştiren Serçe, bu sistemi büyükbaş hayvanlara da uyarlamak için KOSGEB'den destek aldı.

Amasya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünün yardımı ile sistemin entegre olduğu platformun prototipini hazırlayan Serçe, yine KOSGEB'den alacağı destekle platformun seri üretimine geçmeye hazırlanıyor.

- "Doğum başladığı anda sistem hayvan sahibini bilgilendiriyor"

Serçe, AA muhabirine, doğuma 10 gün kala hayvanın, hazırladıkları platformun içine alındığını, doğum başladığı anda, platformun altındaki sensörlerin doğum sıvısını algıladığını söyledi.

Sensörlerin doğum sıvısını, hayvanın dışkısından ve idrarından ayırt edebildiğinin altını çizen Serçe, şöyle devam etti:

"Doğuma müdahale edilemediğinde, buzağının ölüm riski artıyor. Sistem doğumun başladığını, hayvan sahibinin cep telefonunu arayarak iletiyor. Hayvan sahibi de gelip, doğuma müdahale ediyor. Doğum süreci de üretici açısından zor bir süreç, sürekli takip edilmesi, kontrol edilmesi gerekiyor. Bazı çiftliklerde, üreticiler kamerayla takip ediyor ancak bu yöntem de zahmetli bir süreç, bizim sitemimizde ise hayvan sahibinin hayvanı sürekli kontrol etmesine gerek yok, doğum başladığı anda sistem hayvan sahibini bilgilendiriyor."

- "Yetiştirici, daha rahat bir şekilde hayvanın doğum sürecini geçiriyor"

Amasya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Burak Bilgin ise Serçe'nin, köpek yavrularının ölümlerinin önüne geçebilmek için tasarladığı sistemin büyükbaş hayvanlara uyarlanması ile yeni doğan buzağı ölümlerinin önüne geçilebileceğini ifade etti.

Bilgin, "Yetiştirici her an kontrol etmek yerine bu sistemle daha rahat bir şekilde hayvanın doğum sürecini geçiriyor. Doğumu yaklaşan hayvan bir platforma alınıyor, bu platformun altına bir ızgara sistemi geliştirildi ve bu sistem sensörler yardımıyla doğum sıvısını algılıyor ve üreticinin cep telefonuna bilgi veriyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce besicilikle uğraşan ve projesinde yeğeni Serçe'ye destek olan Yaşar Serçe de sistemin besicilere büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Yaşar Serçe, "Yeni doğan buzağı ölümleri çok fazla. Ferhat'ın geliştirdiği bu sistemin inşallah ülke ekonomisine büyük katkıları olacak." diye konuştu.