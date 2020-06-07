Doğal gaz ithalatı yüzde 10 düştü

Sıvılaştırılmış doğal gaz (Liquified Natural Gas-LNG) ithalatı 12.7 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti. LNG ithalatında 5 milyar 678 milyon metreküple Cezayir başı çekti. Bu ülkeyi 1 milyar 756 milyon metreküple Nijerya takip etti. Türkiye en fazla spot LNG’yi 2 milyar 458 milyon metreküple Katar’dan aldı. ABD’den ise 1 milyar 218 milyon metreküp spot LNG ithal etti. 2019’da Nijerya’dan 663 milyon metreküp, Mısır’dan 467 milyon metreküp, Trinidad ve Tobago’dan 185 milyon metreküp spot LNG ithalatı yapıldı. Türkiye’nin doğal gaz ihracatı, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 762 milyon metreküpe yükseldi. Bu dönemde Yunanistan ve Bulgaristan’a ihracat gerçekleştirildi.