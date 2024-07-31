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Ekonomi Doğal gaz fiyatlarına güncelleme yapıldı! BOTAŞ oranları açıkladı
Ekonomi

Doğal gaz fiyatlarına güncelleme yapıldı! BOTAŞ oranları açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-07-31 21:55:00 -
Doğal gaz fiyatlarına güncelleme yapıldı! BOTAŞ oranları açıkladı

Son dakika... BOTAŞ, ağustos ayı doğal gaz ücret tariflerini açıkladı. Buna göre, konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 fiyat artışı uygulandı.

Son dakika doğal gaz haberleri: Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), ağustos ayı doğal gaz güncel satış tarifesi fiyatlarını açıkladı.

KONUT DOĞAL GAZINDA YÜZDE 38'LİK ARTIŞ

BOTAŞ'ın açıkladığı tarifeye göre, konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 fiyat artışı yapıldı.

BOTAŞ'tan yapılan doğal gaz açıklamasında,

"Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, piyasa fiyat İstikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır. Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yıllık doğal gaz tüketimi 300.000 Sm3 ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 33.1

Konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 38.0, oranında artış yapılmıştır.
Bununla birlikte elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı ile yıllık doğal gaz tüketimi 300.001 Sm3 ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın toptan satış fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

 

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