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Yerel Doğal gaz desteği arttırıldı! Peki gerekli şartlar neler? İşte detaylar..
Yerel

Doğal gaz desteği arttırıldı! Peki gerekli şartlar neler? İşte detaylar..

Yeniakit Publisher
2023-12-22 14:16:00 -
Doğal gaz desteği arttırıldı! Peki gerekli şartlar neler? İşte detaylar..

Devlet, ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlara sunduğu doğal gaz yardımlarında yapılan ödemelere zam yaptı. Daha önce 900 ila 2 bin 500 TL arasında değişen destek miktarları, yeni düzenlemeyle 1500 ila 3 bin 500 TL arasına çıkarıldı

Doğal gaz desteği ile maddi zorluk içinde olan vatandaşların kış aylarında faturalarını daha rahat ödemeleri hedefleniyor. Projeyi genişleterek daha fazla vatandaşa ulaşmayı planlayan devlet, yıllık ödeme miktarını artırarak doğalgaz yardımı alan kişi sayısını artırmayı amaçlıyor.

Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

Doğal gaz desteği için başvuru e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde bulunan "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" bölümüne T.C. kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak başvuruda bulunabilirler. Başvurunun ardından, doğal gaz faturalarını PTT şubelerine teslim etmeleri gerekiyor.

Bu yardımdan faydalanan kişilerin ödemeleri PTT kartları aracılığıyla yapılacak. PTT şubelerinden ücretsiz olarak temin edilebilen bu kartlar, ihtiyaç sahiplerinin ısınma giderlerini karşılamak için verilen doğal gaz yardımı için kullanılacak.

Doğal gaz desteği şartları neler?

Başvuruda bulunan kişilerin veya ailelerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Gelir kriteri önemli bir unsur. Başvuru yapan kişinin veya ailesinin kişi başına düşen aylık geliri 3.800 TL'yi aşmamalı. Aksi halde, başvuru reddedilebilir. Örneğin, 4 kişilik bir ailenin toplam aylık geliri 15.230 TL veya daha azsa, bu aile doğalgaz desteği için uygun kabul edilebilir.

Sağlık durumu da önemli bir kriter. Kronik hastalığı olan veya yaşamını cihaza bağlı olarak sürdüren kişiler, sağlık raporuyla başvuru yaptıklarında, normal destek miktarının %5'i kadar daha fazla ödeme alabilirler. Bu, bu kişilerin doğalgaz faturasını daha kolay ödeyebilmeleri için yapılan bir destek mekanizması.
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