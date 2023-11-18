  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Nedim Şener vurdu gol oldu! Feleği şaşacak feleği! Al sana namus, al sana şeref

Sosyal medya bu pislikle çalkalanıyor! Sosyalistlerin parti binasında skandal

Türkiye bunu yaparsa, bizimkileri kıtır kıtır keserler

İsrail binlerce bebeği katletti bir tek Hamas’lıyı yakalayıp kameralar önüne getiremedi. Hastane baskınları Batı Şeria’ya sıçradı

Erdoğan’dan bomba “İsrail” hamlesi! Çok fena köşeye sıkıştırdı

Metin Feyzioğlu! Bunu yapabilsek KKTC akşamüstü tanınır

Helal olsun sana Hande Fırat! Bu alçak, aklını ve dengesini kaybetmiş

Adım adım Sina Çölü’ne sürgün plânı

Her kulisi önceden bilen Abdulkadir Selvi, “Benden size bir sır” diyerek bombayı patlattı! Bu iddia, Türkiye’yi ayağa kaldıracak

Zehrini sürekli müslümana kustu! Metin Uca pislikleriyle yanacak
Yerel Doğal gaz arama çalışmalarında görevli balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı
Yerel

Doğal gaz arama çalışmalarında görevli balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı

Yeniakit Publisher
2023-11-18 14:53:00 -
Doğal gaz arama çalışmalarında görevli balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı

Meteorolojinin Batı Karadeniz'de fırtına ve dev dalga uyarısı üzerine Karadeniz'de doğal gaz arama ve sondaj çalışmaları yürüten Fatih, Kanuni ve Yavuz gemileri, çalışmalar ara vererek, açık denize demir attığı öğrenilirken, çalışmalara katılan 35 metre büyüklüğündeki 4 balıkçı teknesi ise Amasra Limanı'na sığındı.

Batı Karadeniz'de etkili olması beklenen fırtına öncesinde Amasra, Tarlağzı, Kurucaşile, İnkumu gibi sahil kenarında bulunan balıkçı, tekne ve kayıklarından bazıları karaya çıkartılırken, bazıları ise iskele ve limanlara bağlandı. Meteorolojinin şiddetli fırtına ve dev dalga uyarısı üzerine Karadeniz'de sondaj çalışmaları yürüten Fatih, Kanuni ve Yavuz gemileri çalışmalara ara vererek, açık denizde demirlediği öğrenildi. Doğalgaz, arama ve sondaj çalışmalarına destek vererek, Fatih, Yavuz ve Kanuni gemilerinin kara ile bağlantısını sağlayan 4 adet balıkçı teknesi de fırtına öncesi Amasra limanına sığındı. Doğal gaz arama çalışmalarına katılan 4 balıkçı teknesinin yanı sıra, Karadeniz'de seyir eden çok sayıda yat, yelkenli ve balıkçı tekneleri de Amasra Limanı'na geldi. Yeterli yer bulunmaması nedeniyle bölgeye gelen bir çok tekne, yat ve kayıklar, özel izinle gümrük sahasındaki iskeleye yanaştı. Amasra Limanı'na sığınan tekneler, kalın halatlarla iskeleye bağlandı. Fırtına öncesinde sessizliğin yaşandığı Amasra'da, yapılan uyarılara rağmen bazı vatandaşların ise mendirekte gezerek, limanda oltayla balık avlaması da dikkat çekti.

Öte yandan, Bartın Valiliği, Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı tarafından geçilen acil mesajlarla, şiddetli fırtına ve dev dalgaların beklendiği belirtilerek, denizde bulunan balıkçı, yolcu ve yük gemileri uyarılıyor. Bartın Valiliği'nden vatandaşlara da yapılan uyarılarda, "Meteorolojik verilere göre ilimizde rüzgarın fırtına şeklinde şeklinde esmesi beklendiğinden vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz" denildi.

Doğal diyerek pazarlanan meyve suyunu içen 22 çocuk zehirlendi
Doğal diyerek pazarlanan meyve suyunu içen 22 çocuk zehirlendi

Sağlık

Doğal diyerek pazarlanan meyve suyunu içen 22 çocuk zehirlendi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünya devi IFC Türkiye'yi seçti: Petrol ve doğal gaz açısından enerji koridoru! Türk şirketlerine büyük yatırım yapacak!
Dünya devi IFC Türkiye'yi seçti: Petrol ve doğal gaz açısından enerji koridoru! Türk şirketlerine büyük yatırım yapacak!

Ekonomi

Dünya devi IFC Türkiye'yi seçti: Petrol ve doğal gaz açısından enerji koridoru! Türk şirketlerine büyük yatırım yapacak!

İdrar yolu enfeksiyonunu geçiren 7 doğal yöntem! Sabah tüketenler dikkat! Limonlu su...
İdrar yolu enfeksiyonunu geçiren 7 doğal yöntem! Sabah tüketenler dikkat! Limonlu su...

Kadın - Aile

İdrar yolu enfeksiyonunu geçiren 7 doğal yöntem! Sabah tüketenler dikkat! Limonlu su...

Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin 7 yolu
Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin 7 yolu

Ekonomi

Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin 7 yolu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23