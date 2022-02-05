Doğal dünyadan güzellik bakım sırları

Farklı ülkelerden kadınların en sık başvurduğu doğal güzellik ve bakım sırlarını sizler için araştırdık. Farklı ülkelerin güzellik sırları. Hangi ülke güzelliğini neye borçlu işte haberimizde…

Arap kadınları hakkında Clinique, La Prairie gibi kozmetik markalarının yaptığı bir araştırmaya göre, Arap kadınları dünyadaki en sağlıklı ve en genç görünümlü cilde sahip. Peki sıklıkla kullandıklar maske hangisi?

En çok kullandıkları maske

Patates-yoğurt yüz maskesi

Bu maske, patates püresinin ve doğal yoğurdun karşımından oluşur ve cilde yararı çoktur. Koyu renk lekeleri ve göz altında oluşan koyu halkaları hafifletmeye yardımcı olur. Özellikle yoğurt, ince çizgiler ve kırışıklıklara çok iyi gelir. Genel olarak, bu maskenin cildinizi iyileştirme ve canlandırma etkisi vardır. Yarım patates kaynatın, ezin ve iki çorba kaşığı doğal yoğurtla karıştırın. Yüzünüze sürerek 10 dakika beklettikten sonra durulayın, cildinizin temiz ve parlak olduğunu göreceksiniz.

Türk kadınları: Türkiye’de de neredeyse her eve giren hindistan cevizi yağı, önce Singapur’da popülerleşti. Popüler hale geldikten sonra saç bakımının olmazsa olmazı haline gelen yağ ile çeşit çeşit maskeler hazırlamak mümkün. Saçların uçlarına uygulanan ve ortalama 30 dakika saçta bekletilen yağın içine badem yağı ve argan yağı da eklenebiliyor.

Mısırlı kadınlar süt banyosu ile ciltlerini tazeliyor. Hem nem hem de yenilenme sağlayan süt, pamuk yardımıyla da cilde sürülebiliyor. Mısırlı kadınlar, süt maskeleri yapmak için ise baldan faydalanıyor. Yarım bardak suya bir kaşık bal, 1 tatlı kaşığı nişasta karıştırılarak hafif koyu bir maske elde ediliyor. 15 dakika kadar ciltte kalan süt maskesi, durulandığında ciltte bebeksi bir his bırakıyor.

İsveç’te kadınlar daha genç ve diri bir cilt için buz kalıplarında yeşil çayı tercih ediyor. Tarif beyaz çayla da hazırlanabiliyor. Kurutulmuş yeşil çayı 80 derece sıcak suda demleyerek yaklaşık 45 dakika posayı demlikte tutmanız yetiyor. Ardından suyu soğutarak buz kalıplarına dökebilir ve dondurabilirsiniz. Cildinizi her sabah yeşil çaylı buz kalıplarıyla silmeniz cildinizin oksidanlardan arınmasına yardımcı oluyor.

Yunanistan’da kadınlar parlak ve hacimli sağlar için biberiyenin canlandırıcı özlerinden faydalanıyor. Tarif, hem biberiye yağı hem de biberiye ile hazırlanabiliyor. 2 bardak suya damlatılan 7-8 damla biberiye yağı veya aynı miktar suda haşlanan 2 tatlı kaşığı kuru biberiye, saçlara sürülüp maske olarak kullanılabiliyor. Saçta 20 dakika kadar kalan biberiyeler, hem hoş koku hem de parlaklık sağlıyor.

Şili’de kadınlar antioksidan kaynağı kırmızı üzümü bakım rutinleri içinde kullanıyor. Bir avuç üzüm ezilerek içine bir kaşık buğday unu ekleniyor. Cilde sürülen maske, 10 dakika kadar sonra durulanarak ciltten çıkarılıyor. Bu sırrı keşfeden ünlü markaların da kozmetik ürünlerin içine siyah üzümü eklemeye başladığı biliniyor. Dünyaca ünlü markaları da peşine düşüren siyah üzüm, ciltte sağlıklı parlaklık sağlıyor.

Çin’de kadınlar pirinç suyunu kullanarak cilt lekeleriyle savaşıyor. Günümüzde ülkemizde de satışa sunulan bazı Uzak Doğu kaynaklı leke kremlerinde pirinç suyuna rastlanıyor. 1 kaşık pirinci 1 bardak suda maksimum 2 saat beklettiğinizde suyun bulanıklaştığını görebilirsiniz. Nişastasını bırakan pirinçler süzülüyor ve kalan su ile işleme devam ediliyor. Bu suyu bir pamuk yardımıyla cildinize sürebilirsiniz. Hem lekeler hem de kırışıklıklarda etkili olan formül, dünyada da rağbet görüyor.

Fransız kadınlar, ciltlerini temizledikten sonra kiraz ve nar çekirdeklerinin dövülmesi ile elde ettikleri maskeyi haftada 1 gün ciltlerine sürüyor. 5 dakika kadar ciltte kalan bol vitaminli maske, cildin esnekliğini artırarak parlaklık veriyor. Maskeyi çıkarırken çekirdek parçalarının cildinizi çizmemesine özen göstermelisiniz.

İspanyol kadınlar, saçlarını kızılcık suyu ile canlandırıyor. Saçlara doğal ışıltı ve sağlık veren nem maskesi, kızılcıklar ezilerek ve su içinde bekletilerek oluşturuluyor. Duştan çıkmadan önce çeyrek bardak kadar kızılcık suyu saça dökülüyor ve saç durulanıyor. Boyalı saça da uygulanabilen maske, saçın beslenmesini sağlıyor.