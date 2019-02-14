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DOĞAKA'dan çiftçiye "SERA" desteği

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ziraat Bankası tarafından, serasını yenilemek ya da yeni sera yatırımı yapmak isteyenlere sağlanan desteğin yanı sıra, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı da 5 milyon lira destek verecek- Seracılığın yaygınlaştırılması, daha verimli ve kaliteli tarımsal ürün elde edilmesi amacıyla uygulamaya konulan "SERA Programı" Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'yi kapsıyor

14 Şubat 2019 Perşembe 11:02
DOĞAKA'dan çiftçiye "SERA" desteği

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ziraat Bankası tarafından, serasını yenilemek ya da yeni sera yatırımı yapmak isteyenlere verilen desteğin yanı sıra, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) da 5 milyon liralık destek paketini uygulamaya koydu.

AA muhabirinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) 2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı'ndan (SERA) derlediği bilgilere göre, hazırlanan destek programı Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'yi kapsıyor.

Programla uygun coğrafi şartlara ve iklime sahip üç ilde, daha verimli ve kaliteli tarımsal ürün elde edilmesi amacıyla seracılığın yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bunun için, 12 bin 330 dekar sera alanı bulunan söz konusu illerde, seracılık alanında ilk defa yatırım yapanlarla birlikte, ilave sera yatırımı gerçekleştirecekler desteklenecek.

Buralarda, mevcut seraların potansiyelinin yeni yatırımlarla geliştirilmesi ve artan yatırımlarla sektör farkındalığının oluşturulması öngörülüyor. Halen üretim yapılan seralarda fiziki şartların ve iklimlendirme sistemlerinin modernizasyonuna yönelik yatırımlar da destekten yararlanabilecek.

- Depolama ve pazarlama da desteklenecek

Elde edilen ürünlerin depolanması ve pazarlanması ile ilgili süreçler de destek kapsamında bulunuyor.

Bunun için seralarda yetiştirilen ürünlerin ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili işletmelerde depolama ve pazarlama süreçlerine yönelik altyapının kazandırılması, altyapıya sahipse bunun iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Programa, seracılık alanında faaliyet gösteren ve gösterecek, Çiftçi ve Örtü Kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek kişiler ile KOBİ'ler ve kar amacı güden kooperatifler başvurabilecek.

Destek alınabilmesi için sera büyüklüğünün en az 3 dekar ve üzerinde olması gerekiyor.

DOĞAKA'nın SERA Programı'ndan faydalanmak isteyenler, 5 Nisan'a kadar ajansa başvuru yapabilecek.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:02
  1. destek
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  3. sera
  4. Tarım

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