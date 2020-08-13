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Doğa tutkunlarının uğrak adresi: "Kepır Gölü"

Yeniakit Publisher
2020-08-13 12:11:40 -
Doğa tutkunlarının uğrak adresi: "Kepır Gölü"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nda yer alan 3 bin 377 rakımlı Kepır Gölü, eşsiz güzelliğiyle yaz aylarında doğaseverlerin uğrak noktası oluyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Kırkmerdiven Şelaleleri, Harami Deresi ve Katır Gölleri'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, bakir doğası, yaban hayatı, endemik türleri ve yemyeşil yaylalarıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

İlçedeki Munzur Dağları'nda bulunan Kepır Gölü ve çevresi de özellikle ilkbahar ve yaz aylarında çevresindeki yemyeşil çayırlarla ve masmavi görünümüyle çevre il ve ilçelerden Tunceli'ye gelen doğa tutkunlarını bölgeye çekiyor.

Gözeler köyüne 30 kilometre uzaklıkta yer alan ve eşsiz doğasıyla öne çıkan Kepır Gölü'nün güzelliğini görmek isteyenler, günibirlik turlar ile ya da kamp kurmak üzere Munzur Dağları arasında yaklaşık 4 saatlik zorlu ve yorucu bir yürüyüş gerçekleştiriyor.

Tertemiz suların aktığı derelerin, rengarenk açan çiçeklerin ve yeşilin onlarca tonuna bürünen çayırların bulunduğu Kepır Yaylası'ndaki buzul göle ulaşan doğaseverler, burada bol bol fotoğraf çekip piknik yaparak doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Yaylacılara ait koyun ve at sürülerinin de bazen Kepır Gölü çevresinde yetişen çayırlarda otlarken suya yansıyan görüntüsü seyrine doyumsuz güzellikler sunuyor.

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