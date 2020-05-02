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Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri aç kalan hayvanları unutmadı

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan hayvanların imdadına Doğa Koruma ve Milli Parklar 7.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 09:49:41 -
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri aç kalan hayvanları unutmadı

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan hayvanların imdadına Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri yetişti.


Yeni tip korona virüs nedeniyle İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 1 Mayıs Cuma gününden itibaren 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. Kısıtlamalar sebebiyle vatandaşların yem veremediği sokak hayvanlarının imdadına Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge, Adana Şube Müdürlüğü (DKMP) yetişti. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve DKMP 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır’ın desteğiyle Pozantı, Akçatekir, Kozan, Karataş ilçeleri, Adana Organize Sanayi Bölgesi, Kabasakal Mezarlığı, Aliya İzzet Begoviç Bulvarı, Pınar Mahallesi Otoban Girişi, Rüzgarlıtepe, İnönü Parkı, Şakirpaşa Mahallesi, Menekşe Köyü, Bayramhacılı, Deliçay, Kargakegeç, Karaömerli, Güme Küçükdikili, Karahan Mahallelerinde hayvanlara kuru kedi- köpek maması, ısıl işlem görmüş tavuk eti, tavuk kırıntısı, yaş mama, kıyma, yemekhanelerden toplanmış atık yemekler, yoğurt ve ekmek verildi.


Sokak hayvanlarına yem bırakılması faaliyetine sivil toplum kuruluşları ve hayvanseverler de destek verdi.


DKMP Adana Şube Müdürü Yakup Atıcı, sokağa çıkma kısıtlaması sona erene kadar sokak hayvanları için araç ve yem desteklerinin süreceğini belirtti. Atıcı, ayrıca Pozantı ilçesinde mevsimsel nedenlerle insan sayısının az olması nedeniyle beslemelere sürekli destek sağlanacağını da ifade etti.

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