Doğa Kolejinden güvenlik güçlerinin çocuklarına eğitim bursu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü ve İTÜ ETA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Kolejinde eğitim almak isteyen güvenlik güçlerinin çocuklarına yüzde 50 eğitim bursu desteği sağlanacağını bildirdi.

Prof. Dr. Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, İTÜ ETA Vakfı bünyesinde hizmet veren Doğa Koleji tarafından, salgın sürecinde halkın güvende kalmasını sağlayan ve canla başla çalışan güvenlik güçlerinin çocuklarına burs desteği sunma kararı alındığını belirtti.

Doğa Koleji ile uzun soluklu bir projeksiyonun başlangıcını yaptıklarını ifade eden Karaca, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde çalışmalarıyla hepimize umut olan güvenlik güçlerimizin çocuklarına yüzde 50 burs desteği sağlayacağız. Sürecin zorluklarını göğüsleyen ve ülkemize hizmet veren güvenlik güçlerimizin çocukları bizim de evlatlarımızdır. Yarına umutla bakabilmek için bugünün çocuklarını desteklemeliyiz. Ülkemiz için çalışarak üretmek hepimizin görevidir. Pandemi sürecinde güvenliğimizi sağlamakla kalmayan, aynı zamanda 65 yaş üzeri vatandaşın alışverişlerini yapmalarına da destek olan güvenlik güçlerimiz, duyarlılıklarıyla tüm toplum için örnek oluşturdu. Vatandaşlarımız güvenli bir şekilde evlerinde kalırken, hep görevleri başında olan Jandarma ve Emniyet güçlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır."

Türkiye'nin pandemiyle mücadelesini de son derece başarılı bulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karaca, "Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız ve tüm hükümet yetkilileri, gösterdikleri emek ve özveriyle süreci çok iyi yönetiyor. Halkımızın duyarlı tutumuyla süreci aşacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.