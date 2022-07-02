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Gündem Dodurga’da seçim heyecanı
Gündem

Dodurga’da seçim heyecanı

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga’da yaşayan 1411 seçmen, belediye başkanı seçimi için yarın 6 sandıkta oylarını kullanacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 23:04:00 -
Dodurga’da seçim heyecanı

En son 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığı için oy kullanan seçmenler, 13 yıllık aradan sonra yeniden başkanı seçmek için sandık başına gidecek. Seçimde AK Parti’den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokrasi ve Atılım Partisi’nden Şerafettin Kaplan, Demokratik Sol Parti’den Namık Kaya, Yeniden Refah Partisi’nden Hakan Kuşcu, Saadet Partisi’nden İbrahim Çolak, Memleket Partisi’nden Osman Dede, Adalet Partisi’nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi’nden Kamil Erdoğdu başkanlık için yarışacak. Beldedeki 3 mahalle muhtarlığı için de 3’ü kadın 13 aday seçime katılıyor.

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