DO&CO’dan Rekabet Kurulu’na başvuru
THY ile DO&CO Aktiengesellschaf’ın ortak girişimi olan THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ’nin tamamen DO&CO Aktiengesellschaf’ın kontrolüne geçmesi için kurula müracaat edildi.17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:41
Rekabet Kurulu’na art arda devir başvuruları geldi. THY ile DO&CO Aktiengesellschaf’ın ortak girişimi olan THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ’nin tamamen DO&CO Aktiengesellschaf’ın kontrolüne geçmesi için kurula müracaat edildi. Robert Bosch Packaging Technology GmbH’nin kontrolünün CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. tarafından tek başına devralınması için başvuruldu.
Bilcare Research Group hisselerinin yüzde 100’ünün ve tek kontrolünün Lindsay Goldberg Fund IV tarafından dolaylı şekilde devralınması için Rekabet Kurulu’nun kapısı çalındı.
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