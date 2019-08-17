DO&CO’dan Rekabet Kurulu’na başvuru THY ile DO&CO Aktiengesellschaf’ın ortak girişimi olan THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ’nin tamamen DO&CO Aktiengesellschaf’ın kontrolüne geçmesi için kurula müracaat edildi.

Rekabet Kurulu’na art arda devir başvuruları geldi. THY ile DO&CO Aktiengesellschaf’ın ortak girişimi olan THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ’nin tamamen DO&CO Aktiengesellschaf’ın kontrolüne geçmesi için kurula müracaat edildi. Robert Bosch Packaging Technology GmbH’nin kontrolünün CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. tarafından tek başına devralınması için başvuruldu. Bilcare Research Group hisselerinin yüzde 100’ünün ve tek kontrolünün Lindsay Goldberg Fund IV tarafından dolaylı şekilde devralınması için Rekabet Kurulu’nun kapısı çalındı.

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