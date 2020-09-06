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Aktüel Doç. Dr. Aysel Milanlıoğlu'ndan "koronavirüs inmeye neden olabilir" uyarısı
Aktüel

Doç. Dr. Aysel Milanlıoğlu'ndan "koronavirüs inmeye neden olabilir" uyarısı

YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Milanlıoğlu: - "Koronavirüs, hem sinir sistemini hem de damar duvarını etkileyip kanda pıhtılaşma eğilimini artırarak inmeye neden olabilmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:24:11 -
Doç. Dr. Aysel Milanlıoğlu'ndan "koronavirüs inmeye neden olabilir" uyarısı

VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aysel Milanlıoğlu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hem sinir sistemini hem de damar duvarını etkileyip kanda pıhtılaşma eğilimini artırarak inmeye neden olabileceği uyarısında bulundu.

Milanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inmenin beyin damarlarının tıkanması veya yırtılması sonucu gelişen bir rahatsızlık olduğunu söyledi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en sık ölüm nedenleri arasında sayılan inmenin, yüzde 80 önlenebilir bir hastalık olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Milanlıoğlu, sigara kullanımının yaygınlığı, et ürünleri ve tuzlu yiyeceklerin fazlaca tüketilmesi gibi beslenme alışkanlıklarının felç sıklığını artırdığına dikkati çekti.

Felç tedavisinde zamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Milanlıoğlu, şunları kaydetti:

"İleri yaş, ailesinde inme öyküsü olanlar, hipertansiyon, şeker hastalığı, kalp krizi, kalp yetmezliği veya kalpte ritm bozukluğu gibi kronik hastalığı olanlar, kötü kolesterol yüksekliği, aşırı kilolu ve obez olanlar, hareketsiz yaşam ve kötü beslenme alışkanlıkları ciddi risk grubunu oluşturuyor. Yüzde kayma, ağız kenarında eğilme veya sarkma, konuşma bozukluğu, kolda veya bacakta kuvvetsizlik, denge bozukluğu ve görme bozukluğu inmenin en sık belirtileridir. İnme tedavisinde zaman çok önemlidir. Geç kalınan her dakikada 2 milyon nöronun öldüğü unutulmamalıdır."

- "Kovid-19 beyin ve sinir sistemini etkiliyor"

Milanlıoğlu, Kovid-19'un, sadece solunum yollarını değil beyin ve sinir sistemini de etkilediğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Son zamanlarda acil servisimize inme şikayetiyle başvuran hastaların bazılarının Kovid-19 şüphesiyle takip edildiği ancak test sonuçlarının negatif çıktığı görülmüştür. Salgın sürecinde görülen inmelerin nedeni kesin olarak bilinmiyor. Fakat hastalığın yarattığı pıhtılaşma eğiliminin rolü üzerinde duruluyor. Koronavirüs, hem sinir sistemini hem de damar duvarını etkileyip kanda pıhtılaşma eğilimini artırarak inmeye neden olabilmektedir. Mevcut durumda en yaygın belirtiler koku ve tat alma bozukluğudur."

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