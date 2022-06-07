Doblocuları yıkan haber geldi! Enişteler, amcalar, dayılar karalar bağlıyor

2000 yılından beri Türkiye'de üretilen Fiat Doblo'nun yeni dönemde adresi değişti.

Bugüne kadar 2 milyon adedin üzerinde üretilen ve Türkiye'de en çok tutulan araçlardan olan Doblo'nun üretim yeri artık yurt dışı...

İtalyan-Amerikan FCA ve Fransız PSA'nın ortak girişimi Stellantis Grubu, Tofaş’ın Bursa fabrikasında üretilen yeni Fiat Doblo modelinin üretimini, İspanya'daki Vigo fabrikasına kaydırma kararı aldı.

Tofaş, aracın üretiminin 2023 sonuna kadar uzatılmasını talep edeceğini belirtirken, firmanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, yeni üretim yeri bilgisi paylaşıldı.

Konuya ilişkin TOFAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fiat (Stellantis Grubu) tarafından, 6 Haziran 2022 tarihli basın açıklaması ile yeni Fiat Doblo modelinin, Stellantis'in İspanya'daki Vigo fabrikasında üretileceği kamuoyuyla paylaşılmıştır. Diğer taraftan, 23.10.2020 tarihli şirketimiz özel durum açıklamasında 2022 yılı sonuna kadar Tofaş fabrikasında devam edeceği açıklanan mevcut Fiat Doblo modelinin üretiminin ihracat pazarlarından gelen talep doğrultusunda Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada, Orta Doğu ve Afrika için 2023 yıl sonuna kadar uzatılması dahil, Tofaş fabrikasında üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar ve değerlendirmeler devam etmekte olup, kesinleşen önemli bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”