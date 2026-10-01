DMD hastası Göktuğ'un 5 yardım kumbarasını çalan şüpheli Milas'ta tutuklandı
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Milas'ta DMD hastası Göktuğ Kurt için konulan 5 yardım kumbarasını çaldığı belirlenen Bünyamin Atılgan (27), güvenlik kamerasıyla tespit edilip tutuklandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Göktuğ Kurt için düzenlenen yardım kampanyası kapsamında iş yerlerine bırakılan 5 ayrı yardım kumbarasını çaldığı belirlenen Bünyamin Atılgan (27) tutuklandı.
Olay, 29 Eylül'de Burgaz Mahallesi Nazmi Akdeniz Caddesi'ndeki markette meydana geldi. Muğla Valiliği onaylı kampanya kapsamında iş yerlerine konulan yardım kumbaralarının çalındığını öğrenen Göktuğ'un annesi Ece Tülübaş, polise başvurdu.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Milas Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Bünyamin Atılgan olduğunu belirledi. Atılgan, çaldığı bir miktar parayla yakalanıp gözaltına alındı.
4 ayrı iş yerinden daha kumbara çaldığı tespit edildi
Soruşturmanın genişletilmesiyle Atılgan'ın, 21 ve 28 Eylül tarihlerinde, aralarında Cumhuriyet Mahallesi Halil Bey Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir pastanenin de bulunduğu 4 ayrı iş yerinden de Göktuğ için konulan yardım kumbaralarını çaldığı tespit edildi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atılgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.