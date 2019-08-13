Dkmp Van şube müdürlüğü ekiplerinin bayram mesaisi
Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Kurban bayramı boyunca kurban kesim alanları ile kaçak avcılara yönelik çalışmaları devam ediyor.13 Ağustos 2019 Salı 12:24
Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Kurban bayramı boyunca kurban kesim alanları ile kaçak avcılara yönelik çalışmaları devam ediyor.
Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, kurban bayram süresince bir taraftan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, kurban kesim yerlerinde denetimlerini sürdürürken, diğer taraftan da bayram süresince av koruma ve kontrol çalışmalarına devam ediyor.
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