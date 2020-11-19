Dizüstü bilgisayar üretirken 1,2 ton, akıllı telefonda 86 kilogram atık ortaya çıkıyor

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, dizüstü bilgisayar üretirken 1,2 ton, akıllı telefon üretirken ise 86 kilogram atık ortaya çıktığını söyledi.

Prof. Dr. Karaosmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Atık Azaltım Haftası'nın 21-29 Kasım'da "Görünmez Atık" temasıyla kutlanacağını anlattı.

Hafta boyunca sürdürülebilir kaynak ve atık yönetimi konusunda bilinçlendirme etkinlikleri yapıldığını belirten Karaosmanoğlu, insanların ürünleri alıp kullandıklarını, ancak bu ürünlerin üretim sürecinde ortaya çıkan atıkları bilmediklerini vurguladı.

Karaosmanoğlu, atık ayak izlerinin iklim değişimine etkileri ve maliyetlerinin bilinmediğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Dünyadaki bütün insanlar görünmez atıkları azaltmak için harekete geçmeli. Atıklarımızı azaltmaz için insanlık olarak harekete geçmemiz gerekiyor. Tüketirken görmediğimiz atıklar, üretimlerde tonlarca oluşuyor ve iklimimizi değiştiriyor. Ürünler hafif olsa da gerçek ağırlıkları, büyük bir dizüstü bilgisayar üretirken 1200, bir akıllı telefonda üretirken 86 kilogram atık ortaya çıkıyor. Atıkların önüne geçmek için üreticilerin, tüketicilerin, karar vericilerin hep birlikte hareket ederek görünmez atıkları azaltması için harekete geçmesi gerekiyor. Daha sürdürülebilir yaşamalı, sürdürülebilir üretim ve tüketim yapmalıyız. Tüketim davranışlarımızı değiştirmeliyiz. Yaşamımızdaki ürünler için ömür uzatma, yeniden kullanma, onarım, kiralama, paylaşma, ikinci el satın alma, bilinçli satın alma, verimli kullanma-tüketim gibi kavramlar hep gündemimizde olmalı."

- "Alışverişte ihtiyaçlarımıza göre planlanmış miktarda ürünler satın alalım"

Görünmez atıkların günlük yaşantıda azaltılmasının önemli olduğunun altını çizen Karaosmanoğlu, şu önerilerde bulundu:

"Ofisimizde kullandığımız kağıtları ikinci yüzlerini tekrar kullanmak için biriktirelim. Yazıcı kartuşlarını yeniden doldurup kullanalım, kendi kupamız ile çay, kahve içelim. Alışverişte ihtiyaçlarımıza göre planlanmış miktarda ürünler satın alalım. Etiketleri okuyarak, mümkünse ekoetiketli ürünleri seçelim. Daha az ambalajlı, mümkünse büyük boyutlu ve yeniden doldurulabilir ürünleri tercih edelim. Evimizde de tek kullanımlık ürünleri tercih etmeyelim, onaralım ve yeniden kullanalım. Kullanmaktan vazgeçtiğimiz giysi, mobilya, kırtasiye gibi ürünleri arkadaşlarımıza, derneklere verelim. Görünmez atıkları azaltırsak cebimize de katkı yaparız."



