Dizi oyuncusundan İmamoğlu'na veryansın: Yazık!

Dizi oyuncusu Bade İşçil, İstanbul Büyükada'da yaşayan annesi Kadriye Gündüz'ün yanına gitti. 37 yaşındaki oyuncu, çöplerin biriktiğini ve toplanmadığını görünce isyan etti.

"Bu güzelliklere bu görüntüler yakışmamış"

Biriken çöplerin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan İşçil, "Ama bu güzelliklere bu görüntüler yakışmamış. Yazık, 'Burada bugün grev mi var?' dedim ama insanlar, 'Yok belediyede çöp toplayacak adam yokmuş, ondan' diyor. Belli bu sene denize girilmeyecek adalarda, ama yolda da yürünecek gibi değil" açıklamasında bulundu.

İmamoğlu'nu de etiketledi

Oyuncu paylaşımına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da etiketledi.