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Gündem Dizi oyuncusundan İmamoğlu'na veryansın: Yazık!
Gündem

Dizi oyuncusundan İmamoğlu'na veryansın: Yazık!

Annesini ziyaret etmek için Büyükada'ya giden 37 yaşındaki oyuncu Bade İşçil, gördüğü çöp manzaraları karşısında isyan etti. O ana ilişkin kareyi sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, İBB Başkanı İmamoğlu'na mesaj gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 13:52:00 -
Dizi oyuncusundan İmamoğlu'na veryansın: Yazık!

Dizi oyuncusu Bade İşçil, İstanbul Büyükada'da yaşayan annesi Kadriye Gündüz'ün yanına gitti. 37 yaşındaki oyuncu, çöplerin biriktiğini ve toplanmadığını görünce isyan etti.

"Bu güzelliklere bu görüntüler yakışmamış"

Biriken çöplerin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan İşçil, "Ama bu güzelliklere bu görüntüler yakışmamış. Yazık, 'Burada bugün grev mi var?' dedim ama insanlar, 'Yok belediyede çöp toplayacak adam yokmuş, ondan' diyor. Belli bu sene denize girilmeyecek adalarda, ama yolda da yürünecek gibi değil" açıklamasında bulundu.

İmamoğlu'nu de etiketledi

Oyuncu paylaşımına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da etiketledi.

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