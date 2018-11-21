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Dizayn Makina üretimiyle lider

Dizayn Makine, “Müşteri var olma sebebimizdir” anlayışını yaşatma gayretiyle yolunda emin adımlarla ilerliyor.

21 Kasım 2018 Çarşamba 07:15
Dizayn Makina üretimiyle lider

1993 yılında kurulan Dizayn Makina, kurulduğu günden bugüne, müşteri büyümesini sürdürüyor. memnuniyeti ve ürün kalitesini ön planda tutarak sürekli büyüme hedefleri doğrultusunda dolum ve paketleme makinaları ile gıda sektöründe müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi ilke edinerek büyüdü ve bugünlere geldi.

Kurumsallaşma sürecini hızla tamamlayan şirket, iş bölümü ve AR-GE çalışmaları ile ihtisaslaşmayı sağlayarak, teknolojik gelişmeleri alıp uygulayarak üretim kalitesini üst noktalara taşıdı.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verirken etkin, güvenilir, uluslararası standartlarda gıda sektörüne hizmet eden dolum ve paketleme makina sanayii kuruluşu olma hedefini de gerçekleştiren Dizayn Makine, “Müşteri var olma sebebimizdir” anlayışını yaşatma gayretiyle ilerliyor.

Şirketin öncelikleri arasında;

Hızlı ve doğru bir şekilde üretim yapmak,
Müşteri ihtiyaçlarını zamanında, eksiksiz ve istenilen şekilde karşılamak,
Güvenilir bir firma ile çalışma rahatlığını müşterilerimize sağlamak,
Yeni ve özgün tasarımlarıyla işlevsel ve modern formlarda karşılamak,
Yüksek standartların üzerinde çıkabilmek amacıyla ciddi çalışma şartlarını sağlamak yer alıyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 07:15
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