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Diz eklemi problemlerine dikkat

Doç.

12 Temmuz 2019 Cuma 09:59
Diz eklemi problemlerine dikkat

Doç.Dr. Serhat Mutlu ve Op.Dr. harun Mutlu, diz eklemi problemlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç.Dr. Serhat Mutlu ve Op.Dr. Harun Mutlu, “Diz insan vücudunun en hareketli ve en fazla yük taşıyan eklemidir. Yaş ile birlikte eklem kayganlığının azalması, kıkırdak yapımının azalması, kemik yapıdaki bozulmalar da diz eklemlerinde ağrı ve hareket kısıtlılığına yol açmaktadır. Merdiven inip çıkma, dizüstü oturup kalkma, uzun yürüyüş ve koşma gibi durumlar dize binen yükü arttırmaktadır; bu durum eklemde tahribata yol açmaktadır. Diz ağrıları, erken dönemde kolay bir şekildetedavi edilebilmektedir. Dizdeki problemlerin ilerlemesi durumunda kireçlenme artabilmekte, menisküs yırtıkları oluşabilmekte, dizilim bozulmalarının da eklenmesiyle tedavi güçleşmekte ve diz protezi cerrahisi gerekebilmektedir. Dokularımızda herhangi bir hasar oluştuğunda kanımız trombosit hücrelerini bu dokuya toplayarak bir onarım süreci başlatır, PRP (Platelet Rich Plasma-Trombositten Zengin Plazma) uygulamasının amacı hedef dokuya kan dolaşımı ile taşınabilecek olandan çok daha fazla sayıda trombosit hücresi verebilmektir. Hasar görmüş dokuların onarımını sağlamak için gereken “büyüme faktörlerini” yapısında barındıran kan bileşenleri olan trombositler dokularda bir hasar oluşursa bu dokuya toplanarak bir onarım süreci başlatırlar. Kaliteli bir PRP kiti ile ihtiyaç duyulan faktörlerin tamamına yakını sağlanmış olur. Yaralanmanın ve zedelenmenin olduğu tendon ve kıkırdak gibi yapıların hücrelerini uyararak o bölgedeki iyileşmeyi hızlandırırlar. PRP’nin özellikle diz kireçlenmelerinde görülen kıkırdak zedelenmeleri ve aşınmaları üzerine iyileştirici etkisi görülmektedir. Bu gibi durumlarda PRP yavaş ortaya çıkan ama kalıcı tedavi sağlayabilmektedir” dedi.


PRP uygulama yapılacak kişiden steril PRP kitine alınan 20 cc kan alındığını ifade eden Dr. Mutlu, “Özel santrifüj cihazıyla 15 dakika içinde hazırlanır. Kit içerisinde bulunan trombositten zengin kısım enjektör yardımıyla steril bir şekilde alınır ve kişinin hasarlı bölgesine enjeksiyon yöntemiyle uygulanır. PRP kesinlikle doktor tarafından yapılması gereken medikal bir uygulamadır.PRP ile elde edilen bütün bu içerik tamamen kişinin kendisine ait olduğu için, allerji riski ve bulaşıcı hastalık riski taşımaz. Ayrıca kanın alınması, trombositlerin ayrıştırılması gibi işlemler steril ve kapalı bir kit yardımıyla yapılmaktadır, yani dışarıdan da bir bulaşma riski yoktur. Bunların dışında, PRP’ye eklenen hiçbir şey mevcut değildir. Bu nedenlerle bu uygulama güvenilir olarak değerlendirilebilir. Bu teknoloji ABD ve Avrupa gibi tüm dünya ülkelerinde uygulanan FDA onaylı bir tedavi yöntemidir. PRP kesinlikle bir ilaç değildir. Tamamen kişinin kendi kanından hazırlanır ve bir başkasına uygulanamaz. Etkisi ilaçların aksine uygulandığı bölge ile sınırlıdır. Böbrek, karaciğer ve midede yan etkilere yol açmaz. Kortizon içermemektedir. Nihai bir sonuç elde etmek için diz kireçlenmesinde ikişer hafta ara ile 4 seans yapılan PRP uygulamalarının kıkırdak onarımına katkısı vardır. Diz Kireçlenmesinin dışında menisküs yırtıklarının tedavisinde, ayak bileği-omuz-el bileği gibi diğer eklemlerdeki kıkırdak sorunlarında, topuk dikeni, tenisçi dirseği , tendinit gibi kas iskelet zorlanmalarında da uzman hekimin muayenesi sonrasında uygulanabilmektedir” açıklamalarında bulundular.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 09:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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