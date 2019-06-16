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Diz ağrıları kabusunuz olmasın

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr.

16 Haziran 2019 Pazar 10:09
Diz ağrıları kabusunuz olmasın

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Burak Önvural, toplumumuzda eklem sorunlarının başında diz ağrılarının geldiğini belirterek, “İleri yaşta görülen bu ağrıların nedeni de çoğunlukla eklem kireçlenmesidir” dedi.


Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Burak Önvural konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kronik diz ağrılı hastalara ilk olarak fizik tedavi ve kas güçlendirme egzersizleri öneriliyor. Kireçlenme, dizi oluşturan eklem yüzeylerinin birbirine aşırı sürtmesi sonucunda oluşur. Bunu artıran birçok faktör var. Aşırı kilo, dizlere aşırı yüklenme, daha önce geçirilmiş menisküs yaralanmaları, şeker hastalığı ve romatizma bu faktörlerin en sık görülenleridir” diye konuştu.


Diz kireçlenmesinin en sık bilinen belirtisinin ağrı olduğunu dile getiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Burak Önvural, “Dizlerde yol yürüdükten yada herhangi bir aktivite yaptıktan sonra ağrı olması, bu ağrının sürekli olarak tekrarlaması ve ağrı kesici almadan hastanın rahatlayamaması çok tipiktir. Bununla birlikte diz şekli hastalık ilerledikçe bozulur. Sıklıkla parantez diz dediğimiz şekil oluşmaya başlar. Çok ileri vakalar dizlerini bükemez. Son evrede ağrı artık sürekli hale gelir ve hasta günlük aktivitelerini yapamaz” dedi.


Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Burak Önvural, kireçlenme kadınlarda ve 50 yaş üzerinde daha sık gözüktüğünü belirterek, “Aslında bu bölgesel olarak değişebilmekle birlikte spor alt yapısı olmayan, kilolu ve çok ayakta duran bireylerin daha çok risk altında olduğunu hatta bunların er ya da geç dizlerinde kireçlenme olacağını söyleyebiliriz. Tedavi çeşitlidir.Son zamanlarda oldukça popüler olan kök hücre ve PRP tedavisi erken ve orta evre kireçlenmelerde uygulanabilir. Kişilerin kendi kanı kullanılarak gerçekleştirilen PRP tedavisinin vücudun kendi mekanizmasının yetersiz kaldığı durumlarda iyileşmeyi hızlandıran etkisi vardır. Kök hücre ise yine hastanın kendi hücrelerinden hazırlanır ve eklemdeki hasarı kısmen yada tamamen onarma ihtimali vardır. Hastanın kendi kanından hazırlanan trombositten zengin plazma, yeni kıkırdak oluşumu sağlayan kök hücre uygulaması, eklem içi kayganlaştırıcılar ve eklem içi uzun süreli ağrı kesiciler arasından hasta için en uygun olanı seçilir. Burada önemli olan, uygun hastaya uygun enjeksiyonu uygulamaktır. İleri evre hastalarda ise protez ameliyatları oldukça iyi sonuçlar vaadetmekte ve hastayı tekrar özlediği ağrısız hayata kavuşturabilmektedir.” Şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 10:09
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