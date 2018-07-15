Diyetteyken çikolata tüketilir mi?

Günlük hayatın birçok noktasında çikolata kullanılmaktadır. Kakao tropikal bir ağacın meyvesidir ve en güzel kakao meyveleri Kolombiya ve civarından çıkar. Bu meyveler özellikle Belçika'da bir sanata dönüştürlerek sunulur.

Diyet yaparken ise bir program çerçevesinde beslenmeniz gerekmektedir. Bu programı uygularken ise çikolata yiyebilirsiniz. Bazı görüşler çikolatanın diyette zararlı olduğunu savunsa da kaliteli çikolatalar yenilirse mutluluk hormonu artacağı için vücuda faydalı olacaktır.

Diyetler az yemek yenilip mutsuz olunacak programlar olmamalıdır. Sağlıklı ve düzenli beslenip ara sıra belirli yiyecekleri de içermesi gereken programlar olmalıdır.

DİYETE ÇİKOLATA NASIL EKLENİR?

Diyet programı yeşil sebze, meyve ve ara sıra haşlanmış tavuk, balık ve çok az olarak kırmızı etin de bulunması gereken programlardır. Çikolat ise diyette yenilebilen bir yiyecektie fakat bunun belirli şartları vardır.

Çikolata diyette çok dikkat edilerek yenilmelidir. Günümüzde diyet için çubuk çikolatalar, light çikolatalar üretilmektedir. Bu çikolatalrın üstlerinde kalori oranları yazmaktadır. Bu oranlara göre spor ve diyet programınızı ayarlayabilirsiniz. Çikolata yenilirken kesinlikle paket olarak yenilmemelidir.

Ayrıca gofretli çikolatalar aşırı yağ oranına sahiptir. Diyette yiyebileceğiniz çikolatalar light, çubuk veya tamamen kakaodan yapılmış çikolatalar olmalıdır. Bunun için yağlı sütlü çikolataları tercih etmemelisiniz. Çikolataların kalitesi fiyatları ile doğru orantılıdır.

Çikolataları seçerken bunu da göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle Belçika çikolataları diyette tercih edilebilir. Çikolata yerken içindeki fıstık, fındık gibi kuruyemişlerin olmamasına da dikkat etmelisiniz.

Bunun için beyaz çikolata, light sütlü çikolatalar tercih edilebilir. Çikolatalar çiğnenerek yenilmemelidir. Çikolata bir parçaya bölünüp damakta eritilerek yenilmelidir. Miktarı ise diyet programınızla uyumlu şekilde belirlenip parça parça tüketilmelidir.

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