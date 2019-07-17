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Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış

Diyetisyen Salih Gürel, diyetle ilgili bilinmeyen yanlışlar hakkıda bilgi verdi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:35
Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış

Diyetisyen Salih Gürel, diyetle ilgili bilinmeyen yanlışlar hakkıda bilgi verdi.


Diyetisyen Salih Gürel, “Bir çok kişi fazla kilolarından kurtulmaya çalışırken diyet sırasında yaptıkları yanlışlar nedeniyle bunu başaramıyorlar” dedi.


Diyetisyen Gürel, bu yanlışlardan bazılarını şöyle sıraladı:


“Diyet ürünleri istediğim kadar yiyebilirim, sadece su içersem zayıflarım, az uyursam daha hızlı kilo veririm, spor sonrası herhangi bir şey yemezsem daha iyi kilo kaybederim, bol bol soda içersem zayıflarım, karbonhidratları diyetten tamamen çıkartmalıyım, kısa sürede çok kilo vermem sağlıklıdır, meyveyi istediğim kadar yiyebilirim, ana öğünlerden birini atlarsam kolay zayıflarım, yumurta kilo yapıyormuş, bir daha yumurta yemem, ekmeği hayatımdan çıkardım, hemen kilo verdim, su bile bana kilo yapıyor, su içmediğimde kendimi daha dinç hissediyorum, açken fiziksel aktivite yaparsam daha çok yağ yakarım, zayıflama ilaçları ile hızlı kilo veririm.”

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:35
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