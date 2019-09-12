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Diyetisyen Uzun, “Dengeli beslenme ile derslerdeki verimlilik artıyor”

Aydın Özel Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni Handenur Uzun, yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte dengeli ve sağlıklı beslenmenin çocukların derslerdeki verimliliğini arttırdığını açıkladı.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:21
Diyetisyen Uzun, “Dengeli beslenme ile derslerdeki verimlilik artıyor”

Aydın Özel Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni Handenur Uzun, yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte dengeli ve sağlıklı beslenmenin çocukların derslerdeki verimliliğini arttırdığını açıkladı.


Diyetisyen Uzun, çocukların çok fazla şekerli yiyecekler tüketip lif, kalsiyum ve demirden yeterince beslenemediklerini ifade ederek, “Çocukların büyüme ve gelişmelerinin sağlanması için almaları geren besinler ve miktarlar oldukça önemli. Yeni eğitim öğretim dönemi başlarken, çocukların doğru beslenmesi daha da önem kazanıyor. Çocuklara düzenli beslenme alışkanlığı kazandırılmalı, günlük beslenmesinde tüm besin gruplarına yer verilmelidir. Asitli, şekerli içecekler yerine su içme alışkanlığının küçük yaşta kazandırılması, çocukların gelişimine destek olur ve gelecekte de daha sağlıklı olmalarını sağlar. Abur cubur denilen şekerli, yağlı, katkılı besinlerden uzak durulmalıdır. Özellikle sabah kahvaltısında en az 1 yumurta ve 1 bardak süt tüketilmelidir. Yemek konusunda çocuğa baskı yapılmamalı, çocuğu küstürmemek için tabağına tüketebileceği kadar besin konulmalıdır” açıklamasında bulundu.


Beslenme çantalarındaki yiyeceklerin önemine dikkat çeken Uzun, “Okula beslenme çantası götüren çocukların özellikle paketli gıdalardan uzak durmaları gerekiyor. Ara öğünlerinde süt ve meyve, esmer ekmek, peynir, domates ve salatalık gibi sağlıklı gıdalar tercih edilebilir. Hazır besinler yerine ev yapımı şekersiz kek, tam buğday ekmek arası ev yapımı köfte tercih edilebilir” dedi.


“Çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırılmalı”


Büyüme çağındaki çocukların gelişimi için kalsiyumun çok önemli olduğunu işaret eden Uzun, “Kalsiyum alımı için çocuklara erken yaşta süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlığı kazandırılmalı. B12 eksikliği çocuklarda dikkat kaybına ve okul başarısızlığına sebep olabileceğinden eksikliği giderilmelidir. Balık ve cevizin içerdiği omega-3 yağları bağışıklığı destekler. Bu sebeple haftada 2 kez balık, her gün ceviz tüketilmesi önerilmektedir. D vitamini kalsiyumun emilmesine yardımcı olurken kemiklerin ve dişlerin güçlenmesi için de gereklidir. Son olarak çocuklarda bağışıklık sisteminin güçlenmesi için A, C, D ve E vitaminleri oldukça önemlidir. Bu vitaminleri içeren besinler, çocukların beslenmelerinin düzenli parçaları haline getirilmelidir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:21
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