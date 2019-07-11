Diyetisyen Öten: “Sağlıklı beslenebilmek için spor şart”

Diyetisyen Beyza Vural Öten, sporun tamamen sağlıklı olmak için yapılması gerektiğini ve sağlıklı beslenebilmek için sporun şart olduğunu söyledi.

Sağlıklı beslenebilmek için sporun şart olduğunu ifade eden Medicana Konya Hastanesi Diyetisyeni Beyza Vural Öten, “Kilo verebilmek için bir enerji açığının olması gerekiyor. Aldığımız enerji ile verdiğimiz enerji arasındaki fark ne kadar çoksa o kadar çabuk kilo veriyoruz. Ancak spor yapmak kilo verme döneminde bize kalori açığını artırdığı için bir ivme kazandırıyor ve kas kayıplarının önüne geçiyor” dedi. Sporun tamamen sağlıklı olmak için yapılması gerektiğini belirten Öten, Dünya Sağlık Örgütünün haftada 150 dakika spor yapılmasını ya da 10 bin adım atılmasını önerdiğini belirtti. Öten, “Bu herkes için ortalama bir süre tabii ki. Bireysel olarak hedefler değişebilir. Önceleri çok hareketsiz birisi 20 dakika yürüyüşle ya da 5 bin adımla başlayabilir, gün gün artırılabilir. Ayrıca spor yapmak serotonin salınımını da etkiliyor. Mutluluk hormonunu arttırıyor, iş stresini gerginliğini azaltıyor, daha enerjik olmamızı sağlıyor” diye konuştu.

“İnternetten alınan programlara dikkat edin”

Sporun aç karnına ya da tok karna yapılmasının birbirine üstünlüğü olmadığını söyleyen Öten şöyle konuştu: “İnsan nasıl hissediyorsa öyle yapabilir. Burada önemli olan hipoglisemiye girme ihtimali olan hastalar olabilir. Göz kararmaları, enerji düşüklüğü yaşanıyorsa tabii ki aç karnına yapılmasını istemiyoruz. Küçük bir ara öğün ya da ana öğünden 1-2 saat sonra spor yapılabilir. Aşırı zorlu egzersizler spor performansını düşüreceği için aç karnına yapılmasını önermiyorum. Zayıflama dönemine ya da özellikle profesyonel sporcuların bir beslenme uzmanıyla beslenme programı ve yaptığı spora göre program oluşturması gerekiyor. Kesinlikle internetten spora uygun program, gazetelerden, dergilerden ya da beslenme uzmanı olmayan yerlerden alınan programlara dikkat etmelerini öneriyorum. Yaptıkları spor tipine göre beslenme programı oluşturup ona uygun beslenmeleri gerekir.”

“Spor ve beslenme bir arada olmalıdır”

Diyet yapmadan sadece egzersizle kilo vermeye çalışanların kilo alabileceğine değinen Beyza Vural Öten, “Bunun en temel nedeni de sporda çok fazla enerji harcanıyorsa, çok büyük bir kalori açığı ortaya çıkıyorsa, iştah kontrolü sağlamada sıkıntı çekebilirler. Spor sonrası çok büyük menüler, çeşitli yiyecekler tüketilebilir, o yüzden kilo alımı da olabilir. O yüzden spor ve beslenme bir arada olmalıdır. Doğru bir beslenme düzeniyle birlikte doğru bir program yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülebilir bir spor dalı edinilmeli”

Diyetisyen Beyza Vural Öten, herkesin yapabileceği yürüyüş, yüzme gibi sporla sağlıklı olunabileceğini anlattı. Sporlarının devamının getirilmesinin önemine değinen Öten, “Spora başlanılan dönemde bir spora yönelip diyet programı yapıp onu bırakmak değil amacımız. Sürdürülebilir, hayat boyu devam edebileceği bir spor dalı edinmesi gerekir. Sevilen spor yapılınca zaten devamı gelir. Spor kas ağırlığını artırır, enerji katar. Sağlıklı olmak için yapımında zaten kas ağırlığını artırmış oluruz. Zaten ne kadar çok kas kitlesi, o kadar çok metabolizma demektir” dedi.