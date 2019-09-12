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Diyetisyen Merve Sena Nazlı: “Konya yemekleri kilo aldırıyor”

Konya yöresel yemeklerinin içerdiği yüksek miktarda karbonhidrat nedeniyle kilo aldırdığı, şehirde yaşayanlarda hipertansiyon ve obezite sıklığının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu belirlendi.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:26
Diyetisyen Merve Sena Nazlı: “Konya yemekleri kilo aldırıyor”

Konya yöresel yemeklerinin içerdiği yüksek miktarda karbonhidrat nedeniyle kilo aldırdığı, şehirde yaşayanlarda hipertansiyon ve obezite sıklığının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu belirlendi.


Medicana Konya Hastanesi Diyetisyeni Merve Sena Nazlı, Konya’da hipertansiyon ve obezite sıklığının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu ve Konya yemeklerinin kilo aldırdığını söyledi. Selçuklu saraylarında gelişen Konya mutfağının Mevlevî adap ve erkanıyla yoğrularak birbirinden güzel lezzetleri barındırdığını kaydeden Diyetisyen Merve Sena Nazlı, yemekleri sağlık açısından değerlendirdi.



- Etli Ekmek -


Pideye benzeyen etli ekmek ince hamurun üzerine kıyma, domates, soğan ve biber karışımı ilave edilmesi ile hazırlanıyor.


100 gram 1 porsiyon etli ekmek 227 kalori olup yüksek miktarda karbonhidrat içermekte. Zayıflama diyetlerinde olanlar tüketimine dikkat etmelidir. Tüketilirken yanına mutlaka yağsız salata ilave edip lif alınmalı, içecek tercihi ise ayrandan yana olmalı.



- Fırın Kebabı -


Sıcak pidenin üzerine koyun veya kuzu eti eklenmesi ile yapılan fırın kebabının 100 gramı 190 kalori. Protein, Vitamin B12, selenyum, çinko için iyi bir besin kaynağı olmasına rağmen yüksek oranda doymuş yağ içeriğinden kaynaklı kolestrol yüksekliğine sebep olabileceği için dikkatli tüketilmeli.



- Bamya Çorbası -


Konya’nın en sevilen yemeklerinden olan etli bamya çorbası kurutulmuş bamya kullanılarak ve dana eti ile yapılıyor.


Diyet yaparken tüketilmesinde bir sakınca yok. C, B vitaminleri, magnezyum ve Lif içeriğinden zengin olan çorbası etli olmasından kaynaklı protein, vitamin, mineral değeri de yüksek. Sağlıklı bir besin olan bamya çorbasını diyet süresince de tüketebilirsiniz.



- Su Böreği -


Yufkaların su da haşlanmasıyla yapılan su böreği diğer böreklere göre fazla miktarda yağ içermekte. 1 orta dilimi 275 kalori olan su böreği diyet yapanlar için uygun değil.



- Höşmerim Tatlısı -


Tereyağı, irmik, şeker kullanılarak yapılan bu tatlının 1 orta boy porsiyonu 343 yüksek kalori içerdiği için sağlıklı bir tercih değil.



- Arabaşı Çorbası -


Lezzet açısından çok sevilen bu çorbanın içeriğinin büyük kısmı proteinden oluşmaktadır.1 orta kase 150 kaloriye sahip. Sağlıklı bir tercihtir.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:26
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