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Diyet yaparken ne kadar iradelisiniz?

Diyete başlarken kimi zaman büyük bir kararlılıkla hazırlanırlırken bir süre sonra başarılı olamadığınızı, pes ettiğiniz görürsünüz.Öncesindeki kararlılığın sürdürülmesinde en önemli etkenlerden biri doktor kontrolünde planlı bir şekilde zayıflamaktır. Ancak kişinin beslenmesine dikkat etmesi ve düzenli egzersiz programı uygulaması yanında kilo verirken iradeyi güçlü kılmak adına kendini sürekli olarak motive etmesi de önemlidir.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:27
Diyet yaparken ne kadar iradelisiniz?

SAĞLIK:

Kişinin güçlü ve kararlı irade ile kilo verme sürecini tamamlaması için temel kaygı görüntüden çok sağlıklı yaşam olmalıdır. Diyabet, kalp damar rahatsızlıkları başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıklardan uzak durmak ve kanser riski oluşturan gıdalar yerine sağlıklı besinlere yönelmek, kilo vermeyi de kolaylaştırması bakımından önemlidir. Özellikle fazla kiloları olanlar için istenilen kilolara ulaşmak uzun vadeli bir süreçtir. Kişinin öncesinde sağlığa yönelmesi ve düzenli beslenme ile aradaki sonucu kısa sürede fark etmesi motivasyonu artırmayı sağlar.

ÇEVRE:

Belirlenen ideal kiloya ulaşmakta çevreninde olumlu etkileri kişileri, kilo verme konusunda daha istikrarlı davranmaya itebilir. Bu süreçte kişinin kendini soyutlaması ve kendi içerisinde yarışması yerine motive edecek ve moral desteği sağlayacak kişiler önemlidir. Aynı şekilde kişiye sürekli negatif ve karamsar yaklaşımlarda bulunanlardan ise bu süreçte uzak durmak gerekebilir.

BASKI UNSURLARINI AZALTMA:

Kişinin kilo verirken kendilerini zorlamamaları ve yemek konusundaki baskıları azaltmaları gerekir. Bu anlamda sevdikleri ancak kilo aldırıcı besinlerden uzak durmaları önemlidir. Aksi durumda kişinin kararlı tutum sergilemesi zorlaşacağı gibi iradesinin yenik düştüğü anlık durumlara karşı kararlılığını yitirmesi hızlanabilir. Bu bağlamda bu tür yiyeceklerin bulunduğu ve satıldığı ortamlarda mümkün olduğunca uzaklaşılmalıdır.

EGZERSİZ VE GÜNLÜK:

Kilo vermede iradeyi sağlam kılmak ve geliştirmek adına izlenebilecek bir diğer yol ise egzersizleri atlamamak ve günlük tutmaktır. Yapılan egzersizleri takip etmek yanında zaman içerisinde kilo değişimlerini gözlemlemek ve doğrultuda planlarda küçük değişiklikler yapmak adına günlükler en etkili çözüm yollarından biridir. Ayrıca kişinin başarısını ve kat ettiği yolu görmek adına önemli bir motivasyon aracı olarak günlük kilo vermek konusunda kişinin kendine olan inancını artırır.

KISA VADELİ HEDEFLER:

Ciddi anlamda kilo vermek her ne kadar uzun bir süreci kapsasa da kişinin uzun vadedeki hedeften sonra kısa vadeli hedefe yönelmesi motivasyonu sağlama ve kararlı bir sürece yönelmede etkili bir yoldur. Kişinin kendine büyük hedefler belirlemesi strese girmesine neden olarak kişinin amacına ulaşmasını zorlaştırabilir. Bu bakımdan kısa vadeli hedefler öncelikli olmalıdır.

İMKANLAR YARATMA:

Kişinin kilo verme sürecinde fırsatları değerlendirmesi de önemlidir. Bu bağlamda imkanı olduğu durumlarda arabaya binmek yerine yürümek ya da asansöre binmek yerine merdivenlerden çıkmak kişiyi motive edici davranışlardır.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:27
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