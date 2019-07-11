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Diyet bozduran 6 sebebe dikkat

Diyetisyen Ezgi Mısırlı, diyet bozduran sebeplere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
Diyet bozduran 6 sebebe dikkat

Diyetisyen Ezgi Mısırlı, diyet bozduran sebeplere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Mutfaktaki Diyetisyen olarak bilinen Ezgi Mısırlı, bir sonraki diyet tecrübenizde 6 kurala dikkat edilmesini önerdi.


Mısırlı, böylece çok daha sürekli ve efektif bir diyet deneyimi yaşanmış olacağını ifade ederek şu tavsiyelerde bulundu:


“Ara öğün yapmak: Zayıflama diyeti uygulayan bireyler ara öğünleri gereksiz buluyor ve yapmayabiliyor. Oysa ara öğün yapmak kişiyi, masa başı iş de yapsa vücudun kıtlık sinyali almasını, dolayısıyla yağları depo olarak tutmasını engelliyor. Ara öğün yapanlar kişilerde metabolizma çok daha hızlı çalışıyor. Masa başı işi de yapılsa vücut enerji harcamaya devam ediyor, yağlardan enerjiyi kullanıyor. Ara öğünsüz diyette vücut ihtiyacı olan enerjiyi kaslardan karşılıyor. Böylece yağ yakımı hedeflenirken kas yıkımı olmuş oluyor.


Kalori hesabı yapmak: Diyetisyen gözetiminde diyet yapanlar, günlük besinlerinin kalorisini öğrendikten sonra öğlen ve akşam yemeklerin kalorisini hesaplayıp bu kaloriye denk gelen dondurma, tatlı, fast food ya da başka yiyecekler tüketmeye çalışıyor. Fakat bu yöntem denge bozuyor. Günlük alınması gereken protein, yağ ve karbonhidrat miktarı karşılanamadığından kalori tutsa bile içerik yüzdeleri tutmadığından diyet etkili olamıyor.


Diyet listesini hatalı algılama: Örneğin kimi zaman diyetlerde dondurma, tatlılar veya ev yapımı hamburgerler gibi ufak kaçamaklar önerilebiliyor. Mutfaktaki diyetisyen Ezgi MısırlıDondurma üzerinden gidecek olur isek hazır paketli dondurmaların kalorisi çok yüksek olduğundan tüketilmemesinde yarar var. Tatlıyı ve dondurmayı çikolata, fındık, fıstık soslarıyla tüketmek ise vücuda fazla miktarda şeker ve yağ alınmasına yol açmak anlamına geliyor. Tatlılarda ise şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesinde yarar var. Örnek verecek olursak 1 dilim baklavanın 250 kcal olduğunu biliyor muydunuz ?


Çevreden etkilenmek: Zayıflama, hastalıklara özel spesifik diyetler, gebe beslenmesi veya kilo alım amaçlı olarak diyetisyenler tarafından kişiye özel olarak hazırlanan beslenme programları, bireyin sağlık koşulları, günlük beslenmesi, yaptığı iş ve çalışma hayatı, stres ve motivasyon düzeyi de göz önünde bulundurularak planlanıyor. Eğer diyet yapan kişi yemek yemeyi çok seviyor ve zorlanıyorsa, çevresinin destek olmaması nedeniyle diyetine devam edemiyor. "Pilavsız akşam yemeği olmaz" veya "bir dilim pizza ne olacak ki" gibi sabote edici ve çeldirici cümleler; diyeti bozmak için yeterli nedenler gibi görünüyor.


Kahvelerde gizli ajan krema ve aromalar: Soğuk havalar sıcak içeceklerin tüketimini, sıcak havalar ise soğuk içeceklerin tüketimini artırıyor. İkisinde de gizli bir tehlike var! Krema ve Aromalar Hem miktar, hem yağ, hem de şeker olarak geri dönüyorlar. Yemek konusunda olduğu gibi içecek konusunda da aşırıya kaçmamak önemli. Sade kahvenin kalorisi yok denecek kadar az, ancak kahve aroma ve/veya krema ile karışım halinde olunca 400-500 kaloriyi buluyor. Ayrıca fazladan yağ ve şeker de depolanmış oluyor.


Meşrubatlar: Günde 2-2,5 litre su tüketimi sağlıklı beslenmenin en temel parçası. Yaz aylarında en çok rahatsızlık veren konuların başında ödem geliyor. Bireyin içtiği su, ödem yani vücutta biriken fazla suyun dışarı atılmasını sağlamakta en etkili yöntem. Ödemi önleyici unsurların başında az kafein tüketmek, meşrubat yerine bol su içmek yer alıyor. Meşrubatların sıvı formda olmaları su yerine geçtikleri anlamına gelmiyor. "Ayrıca meşrubatları genellediğimiz de ortalama 20 küp şekeri aynı anda yiyebilir miydiniz?" sorusunu sormak gerekiyor."

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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